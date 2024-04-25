Aceman - первый электрический кроссовер от Mini, который в линейке бренда будет занимать место между Cooper и Countryman. Электромобиль получил мощность в 218 л.с. Производство модели начнется позже в этом году.

Новый Mini Aceman имеет 4,07 м в длину, 1,75 метра в ширину и 1,50 м в высоту, что делает его немного больше Cooper, однако несколько меньше Countryman. Сначала модель поступит в продажу в двух версиях.

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Базовая версия E будет иметь электромотор мощностью 184 л.с. и 290 Нм крутящего момента. В таком исполнении новый Aceman сможет преодолеть около 310 км на одном заряде, благодаря батарее 42,5 кВт-ч. Кроссовер в базовой версии разгоняется до первой сотни за 7,9 секунды и имеет максимальную скорость 160 км/ч.

Топовая версия SE имеет лучшую динамику в 7,1 секунды до 100 км/ч, благодаря электромотору на 218 л.с и 330 Нм крутящего момента и батареи емкостью 54,2 кВт-ч. Прогнозируемый запас хода – 406 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

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Новый Mini Aceman имеет фирменный стиль Mini, но отличается некоторыми уникальными элементами дизайна. Новинка имеет светодиодные дневные ходовые огни и матричные задние фонари, которые могут менять изображением в зависимости от выбранного режима графики. Всего на выбор у водителя есть три таких режима.

Электромобиль имеет много элементов, которые улучшают его аэродинамику, в частности плоские ручки и стильные колесные диски, с размером от 17 до 19 дюймов, в зависимости от пожелания покупателя. Кузов имеет черные панели, а также защиту днища.

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Покупателям будут доступны 4 комплектации: Essential, Classic, Favored и JCW. Версия Classic будет предлагаться с двухцветным кузовом и зеркалами в белом, или черном цветах, тогда как комплектация Favored доступна с серебристой решеткой радиатора и белыми зеркалами.

Mini Aceman JCW будет иметь красную контрастную крышу, которую автопроизводитель назвал Chili Red, красные полосы на капоте и глянцевую решетку радиатора черного цвета.

Главным украшением салона является круглый дисплей диаметром 9,5 дюймов, который служит главным экраном информационно-развлекательной системы Mini OS 9 и имеет поддержку голосовых команд. Также Mini сохранил ряд основных переключателей под экраном, такие как: селектор коробки передач, кнопку старт-стоп, стояночный тормоз, селектор режимов и управления громкостью радио.

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Также Aceman имеет панорамную крышу и багажник объемом 300 литров. Стоимость нового Mini Aceman объявят позже, когда автомобиль поступит к дилерам позже в этом году.