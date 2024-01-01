Новый Mini Cooper получил 5-дверную версию

Пятидверный вариант имеет более длинную колесную базу на 72 мм по сравнению с трехдверным хэтчбеком. Новая модель имеет длину в 4036 мм, ширину - 1744 мм и высоту в 1464 миллиметров, что почти соответствует габаритам предыдущей генерации.

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Внешность новинки сочетает классические черты дизайна Mini с современными акцентами и полностью идентична стилю трехдверной модели. Однако, окрашенный элемент, разделяющий решетку радиатора, у 5-дверной версии несколько тоньше.

Задняя часть MINI Cooper 5 Door сохранила короткий свес, но получила традиционные треугольные фонари. Автомобиль будет доступен в 11 вариантах цветов кузова и еще в 3 цветах покрытия крыши. Покупателям будут предлагаться две комплектации: Cooper C и Cooper S.

Базовая версия будет предлагаться исключительно с 1,5-литровым трехцилиндровым агрегатом, выдающим 156 л.с. и 230 Нм крутящего момента. В таком исполнении разгон до первой сотни составит 8,0 секунды, а максимальная скорость – 225 км/ч.

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Топовое исполнение Cooper S оснащено четырехцилиндровым мотором с объемом 2,0 литра, имеющим мощность в 204 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км\ч – 6,8 секунды, а заявленная максимальная скорость – 242 км/час.

Mini заявляет, что подвеска Cooper имеет адаптивную подвеску “которая была настроена, для динамичного и энергичного вождения”. В салоне 5-дверный хэтчбек от Mini имеет элегантный круглый 9,4-дюймовый дисплей по центру и минималистичный интерьер.

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Доступны четыре варианта отделки: Essential Trim включает чёрные сиденья, тогда как Classic Trim отказывается от стандартного двухспицевого руля в пользу трёхспицевого. Также доступна спортивная отделка JCW из разноцветного трикотажа и черного кожзаменителя с красной строчкой. Стоимость нового 5-дверного Mini Cooper еще не объявлена.