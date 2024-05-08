Нет ничего удивительного в том, что китайские производители иногда копируют достояние европейских брендов, однако, конечная стоимость таких копий действительно удивляет. Эта копия классического Mini Cooper стоит всего 2500 долларов.

Китайская Shandong Alma Technology Co. характеризует модель Alma M-200, как “микроэлектромобиль с большим запасом хода”. Этот чудаковатый четырехместный автомобиль очень напоминает классический Mini Cooper. Интересно, что на официальном сайте компании написано, что ее партнером является концерн BMW, Buick, Audi, Infiniti, Toyota и Ford.

Читайте также: Китайский "электроспорткар" за $4800 рассмешил своими характеристиками

Технические характеристики модели вызывают еще больше вопросов. Например, сообщается, что мощность электродвигателя этого авто составляет 1500 Вт, что составляет чуть более 2 л.с. Учитывая, что некоторые электровелосипеды и газонокосилки имеют большую мощность, а также то, что этот электромобиль имеет четыре места, возникает вопрос, может ли вообще эта копия передвигаться со всеми пассажирами в салоне.

Классический Mini Cooper

Возможно, эта мощность передается на одно из 4 колес и авто имеет полный привод, однако, об этом нет никакой информации. Также не указана емкость аккумулятора. Компания заявляет только об "использовании высококачественных аккумуляторов".

Также интересно: Китайцы собрались скопировать легендарные мини-моцики Monkey и Papio

Также сообщается, что время зарядки составляет около трех часов, все колеса имеют дисковые тормоза, а также в салоне есть мультимедиа с камерой заднего вида, обогрев и даже голосовой ассистент. Из изображений интерьера есть только одно фото приборной панели.

Дизайн модели почти полностью копирует классический Mini, за исключением хромированной решетки радиатора и встроенных в кузов из стекловолокна бамперов. Доступа к багажнику спереди нет, однако сзади есть небольшой отсек, в котором вряд ли можно перевозить крупногабаритный груз.

Читайте также: Mini официально представила первый электрический кроссовер Aceman

Учитывая стоимость модели в 2500 долларов, такое предложение выглядит настоящим вымогательством. Однако, возможно, найдутся энтузиасты, которые будут готовы заплатить за этот "шедевр" китайской инженерии.