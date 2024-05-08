Немає нічого дивного в тому, що китайські виробники іноді копіюють надбання європейських брендів, проте, кінцева вартість таких копій справді дивує. Ця копія класичного Mini Cooper коштує всього 2500 доларів.

Китайська Shandong Alma Technology Co. характеризує модель Alma M-200, як “мікроелектромобіль з великим запасом ходу”. Цей дивакуватий чотиримісний автомобіль дуже нагадує класичний Mini Cooper. Цікаво, що на офіційному сайті компанії написано, що її партнером є концерн BMW, Buick, Audi, Infiniti, Toyota та Ford.

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Технічні характеристики моделі викликають ще більше питань. Наприклад, повідомляється, що потужність електродвигуна цього авто становить 1500 Вт, що становить трохи більше ніж 2 к.с. Враховуючи, що деякі електровелосипеди та газонокосарки мають більшу потужність, а також те, що цей електромобіль має чотири місця, виникає питання, чи може взагалі ця копія пересуватись з усіма пасажирами в салоні.

Класичний Mini Cooper

Можливо, ця потужність передається на одне з 4 коліс й авто має повний привід, однак, про це немає жодної інформації. Також не вказана ємність акумулятора. Компанія заявляє лише про “використання високоякісних акумуляторів”.

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Повідомляється, що час заряджання становить близько трьох годин, усі колеса мають дискові гальма, а також в салоні є мультимедіа з камерою заднього виду, обігрів та навіть голосовий асистент. З зображень інтер’єру є лише одне фото приладової панелі.

Дизайн моделі майже повністю копіює класичний Mini, за винятком хромованої решітки радіатора та вбудованих в кузов зі скловолокна бамперів. Доступу до багажника спереду немає, проте позаду є невеликий відсік, в якому навряд чи можна перевозити великогабаритний вантаж.

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Враховуючи вартість моделі в 2500 доларів, така пропозиція виглядає справжнім здирництвом. Проте, можливо, знайдуться ентузіасти, які будуть готові заплатити за цей “шедевр” китайської інженерії.