В Украине презентован электрический MINI Cooper

Отныне модельный ряд MINI пополнился электрическими версиями. Сейчас с этим типом привода в Украине доступны трехдверные хэтчбеки Cooper E и Cooper SE, а также новейший кроссовер Aceman и известный ранее Countryman (тоже в версиях E и SE).

На “Украинских неделях моды” в столичном Художественном арсенале 2 сентября была представлена трехдверная версия MINI Cooper SE в ярко-синем цвете.

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В салоне MINI Cooper – оригинальный круглый дисплей, который заменил традиционный спидометр на прошлых версиях. Однако не все функции управляются с этого дисплея – под ним есть управление климат-контролем с физическими кнопками. Стильные сиденья из экокожи Vescin получили перфорированный узор.

Модель MINI Cooper Е оснащена электромотором мощностью 160 л.с., у него мгновенно доступен максимальный момент в 290 Нм. Поэтому автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 7.3 секунды, а максимальная скорость составляет 206 км в час. Цена такой версии начинается с 1 334 072 грн ($32 530).

Модификация SE получила на 10 “лошадок” больше мощности, поэтому разгоняется до сотни на 0,6 секунды быстрее, “максималка” тоже выше. Такая стоит от 1 479 881 грн ($36 090).

Батарея на 40.7 кВт*ч позволяет MINI Cooper E преодолевать до 305 км на одном заряде (по стандарту WLTP), а благодаря возможности быстрой зарядки на станции мощностью до 75 кВт аккумулятор можно зарядить с 10% до 80% за 28 минут.

MINI Cooper также доступны с бензиновыми двигателями, хотя пятидверных электрических версий пока что нет. Интересно, что кроссовер Aceman в электроверсии Е даже дешевле MINI Cooper на 21 тысячу грн, а в комплектации SE – аж на 31 тысячу.