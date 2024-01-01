Розкрито технічні характеристки нового електрокросовера Smart #5

За габаритами новий електрокросовер майже ідентичний BMW X3, що робить його найбільшим з коли-небудь створених Smart. Довжина позашляховика становить 4705 мм, ширина - 1920 мм, а колісна база — 2900 мм.

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Про це повідомляє Carscoops, посилаючись на дані з заявки від автовиробника, поданої до Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю. Нова модель стане конкурентом BMW X3, Audi Q5 і Mercedes GLC.

Серійна модель втратила високий кліренс, багажник на даху та підніжки, які мав концепт. Водночас ліхтарі та форми кузовних панелей майже ідентичні. Фото інтер’єру немає, проте очікується, що салон кросовера також буде схожим на салон концепт-кара. До того ж серійна модель буде 5-місною.

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Електромобіль пропонуватиметься з чотирма варіантами силових установок. Задньопривідні версії матимуть потужність в 340 к.с., або 363 к.с. й будуть оснащені літій-залізо-фосфатною батареєю. Повнопривідні моделі матимуть нікель-марганцево-кобальтові батареї.

В них будуть поєднуватись передній електромотор на 224 к.с. із заднім, що видає 363 к.с., або 422 к.с. залежно від комплектації. Загальна потужність топової повнопривідної версії становитиме 637 к.с.Ємність батареї серійної моделі поки невідома.

Концепт використовував 800-сильну архітектуру й батарею на 100 кВт-год, від Geely, яка, як заявляє Smart, може заряджатись від 10% до 80% всього за 15 хвилин. Прогнозований запас ходу до 549 км. Експерти очікують, що вищі комплектації серійної моделі збережуть ці характеристики.

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Smart підтвердила, що кросовер #5 дебютує в Китаї в другій половині 2024 року. Окрім Китаю, модель буде продаватись у Європі.