Електричний Smart fortwo матиме нову платформу, яка ще не розроблена. Щоб випустити такий електромобіль, компанії потрібні інвестиції.

Виробник, який зараз є спільним підприємством Mercedes-Benz і китайської групи Geely у рівних долях, розробляє нову платформу та шукає партнерів, з якими можна було б розділити витрати на виробництво серійного автомобіля, який мав би два місця та був електричним.

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Про це заявив Дірк Адельман, генеральний директор smart Europe, повідомляє Automotive News Europe. Він зазначив, що робота над новою платформою почалася два місяці тому.

Новий smart fortwo четвертого покоління використовуватиме Electric Compact Architecture, нову платформу, яка все ще перебуває на ранніх стадіях розробки. Отриманий автомобіль матиме від 2,7 до 2,8 метра у довжину, буде електричним, матиме «пристойний» запас ходу (за словами Адельмана) і зможе отримати чотири-п’ять зірок у краш-тестах Euro NCAP.

Він також повинен відповідати останнім європейським стандартам ADAS. Такої платформи, «на жаль, ще не існує», сказав генеральний директор, який зізнався, що представив проект кільком європейським виробникам автомобілів, включаючи Renault та багатьом китайським виробникам. Ще не знайшовши рішення, Smart тим часом почав працювати над цим проектом самостійно.

Перший smart fortwo з’явився в 1998 році, за ним у 2006 році з’явилося друге покоління, а в 2014 році – третє. У найкращі роки fortwo з двигуном внутрішнього згоряння досягав продажів 140 000 одиниць на рік.

Потім, після переходу на електрику, він зник зі сцени. «Ми хотіли б зробити цю машину не тільки з моєї точки зору, але якщо ви запитаєте наших клієнтів, якщо ви запитаєте наших дилерів, вони всі хотіли б мати майбутній двомісний автомобіль у лінійці», - сказав Адельманн, згадуючи що сьогодні в Європі єдиними двомісними автомобілями є Citroën Ami та його близнюки від Fiat і Opel.