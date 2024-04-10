Электрический Smart fortwo будет иметь новую платформу которая еще не разработана. Чтобы выпустить такой электромобиль компании нужны инвестиции.

Производитель, который сейчас является совместным предприятием Mercedes-Benz и китайской группы Geely в равных долях разрабатывает новую платформу и ищет партнеров, с которыми можно было бы разделить расходы на производство серийного автомобиля, который имел бы два места и был электрическим.

Читайте также: Электрический кроссовер Smart впервые показался на фото

Об этом заявил Дирк Адельман, генеральный директор smart Europe, который, как сообщает Automotive News Europe. Он отметил, что работа над новой платформой началась два месяца назад.

Новый smart fortwo четвертого поколения будет использовать Electric Compact Architecture, новую платформу, которая все еще находится на ранних стадиях разработки. Полученный автомобиль будет иметь от 2,7 до 2,8 метров в длину, будет электрическим, будет иметь "приличный" запас хода (по словам Адельмана) и сможет получить четыре-пять звезд в краш-тестах Euro NCAP.

Он также должен соответствовать последним европейским стандартам ADAS. Такой платформы, "к сожалению, еще не существует", сказал генеральный директор, который признался, что представил проект нескольким европейским производителям автомобилей, включая Renault и многим китайским производителям. Еще не найдя решения, Smart тем временем начал работать над этим проектом самостоятельно.

Первый smart fortwo появился в 1998 году, за ним в 2006 году появилось второе поколение, а в 2014 году – третье. В лучшие годы fortwo с двигателем внутреннего сгорания достигал продаж 140 000 единиц в год.

Затем, после перехода на электричество, он исчез со сцены. "Мы хотели бы сделать эту машину не только с моей точки зрения, но если вы спросите наших клиентов, если вы спросите наших дилеров, они все хотели бы иметь будущий двухместный автомобиль в линейке", - сказал Адельманн, упоминая что сегодня в Европе единственными двухместными автомобилями являются Citroën Ami и его близнецы от Fiat и Opel.