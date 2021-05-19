Smart переосмысливает себя и для этого бренд стремится вывести на рынок нечто совершенно противоположное тому, что есть в линейке моделей сейчас – внедорожник.

Сегодня компания представила первые тизеры электрического кроссовера Smart. Новые снимки раскрывают красивый кроссовер с плавными обводами линий, мягкими изгибами и “плавающей крышей”.

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В интервью AutoExpress Горден Вагенер, человек, который управляет новым дизайном, сказал, что эта модель будет иметь мало общего с ForTwo. Он добавил, что новый дизайн должен быть “крутым, сексуальным и взрослым, а не милым и игривым”.

Хотя кроссовер будет значительно больше, чем миниатюрные ситикары, которые Smart выпускает сейчас, он все равно будет играть в сегменте компактов. Это будет пятиместный автомобиль, по габаритам близкий к MINI Countryman.

Фото: официальные тизеры электрического кроссовера Smart / Daimler

Британское издание сообщает, что Daimler разрабатывает свой электрический кроссовер в партнерстве с Geely, а это может означать, что Smart поделится своей платформой с будущим субкомпактным электрическим внедорожником Volvo XC20. Электрическая платформа Smart позволяет использовать один, два или три электродвигателя. В своей самой высокой конфигурации платформа может нести аккумуляторы, которые обеспечат пробег на одном заряде до 700 километров по китайскому циклу измерения NEDC.

Платформа также поддерживает 800 вольтов, что обеспечит электрическому кроссоверу Smart скоростную зарядку. Независимо от этого Smart обещает, что бренд будет “доступным”, а значит новый кроссовер должен быть дешевле младших электрических кроссоверов Mercedes-Benz – EQA.

Ожидается, что концептуальная версия внедорожника дебютирует этой осенью, а серийная модель должна поступить в продажу в 2023 году.

Фото: рендер электрического кроссовера Smart / Autocar/Avаrvarii