Smart переосмислює себе і для цього бренд прагне вивести на ринок щось абсолютно протилежне тому, що є в лінійці моделей зараз – позашляховик.

Сьогодні компанія представила перші тізери електричного кросовера Smart. Нові знімки розкривають гарненький кросовер з плавними обводами ліній, м’якими вигинами та “плаваючим дахом”.

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У інтерв’ю AutoExpress, Горден Вагенер, чоловік, який керує новим дизайном, сказав, що ця модель матиме мало спільного з ForTwo. Він додав, що новий дизайн має бути “крутим, сексуальним і дорослим, а не милим та грайливим”.

Хоча кросовер буде значно більшим, ніж мініатюрні сітікари, які Smart випускає зараз, він все одно гратиме у сегменті компактів. Це буде п’ятимісний автомобіль, за габаритами близький до MINI Countryman.

Фото: офіційні тізери електричного кросовера Smart / Daimler

Британське видання повідомляє, що Daimler розробляє свій електричний кросовер в партнерстві з Geely, а це може означати, що Smart поділиться своєю платформою з майбутнім субкомпактним електричним позашляховиком Volvo XC20. Електрична платформа Smart дозволяє використовувати один, два або три електродвигуни. У своїй найвищій конфігурації платформа може нести акумулятори, які забезпечать пробіг на одному заряді до 700 кілометрів за китайським циклом вимірювання NEDC.

Платформа також підтримує 800 вольтів, що забезпечить електричному кросоверу Smart швидкісну зарядку. Незалежно від цього, Smart обіцяє, що бренд залишатиметься “доступним”, а отже новий кросовер повинен бути дешевшим за молодший електричний кросовер Mercedes-Benz – EQA.

Очікується, що концептуальна версія позашляховика дебютує цієї осені, а серійна модель повинна надійти у продаж у 2023 році.

Фото: рендер електричного кросовера Smart / Autocar/Avаrvarii