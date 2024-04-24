Виробник маленьких ForTwo та ForFour змінює фокус у бік більших моделей.

Марка, що належить в рівних частках Mercedes-Benz і китайському Geely, показала найбільший автомобіль у своїй історії — концепт #5, що передбачає ще більшу серійну модель, яка побачить світ у другій половині 2024 року. Шоу-кар із позашляховими шинами, лебідкою, світлодіодною «люстрою» та рейлінгами на даху дебютує на Пекінському автосалоні, що стартує 25 квітня.

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Довжина Smart під номером 5, що віддалено нагадує Mercedes-Benz GLB, поки невідома, але новинка точно буде довшою за крос-купе #3, у якого від бампера до бампера приблизно 4,4 метра. Концепт отримав пластиковий захист по периметру, підніжки, інтегровану в передок лебідку та складні сходи для доступу на дах. Також у «п'ятірки» є «пунктирна» оптика і подоба тросів-вітковідбійників, що світиться.

Майбутню «товарну» версію в компанії описують як «самий універсальний Smart всіх часів». У рух його наводитиме пара електродвигунів, привід буде тільки повним. Вже відома ємність 800-вольтової батареї — 100 кіловат-годин, а поповнити її заряд із 10 до 80 відсотків можна буде за 15 хвилин. Повна зарядка повинна забезпечити до 550 км автономного ходу за циклом WLTP, або більше 700 за китайською методикою CLTC.

У салоні, який Smart розсекретив напередодні, майже всю передню панель віддано під екрани. Цифрова «приладка» стоїть окремо, а праворуч від неї розташований кластер з двома OLED-дисплеями — центральним і пасажирським. Кожен має діагональ 13 дюймів, а керує мультимедіа чіп AMD Ryzen Embedded V2000.

Крісла мають «режим невагомості», що дозволяє розслабитися, функції масажу та вентиляції, а також підставки для ніг. Серед «фішок» - переносна звукова колонка (кріпиться в спеціальну нішу під підлокітником між кріслами другого ряду), голосовий помічник на базі генеративного ІІ американської компанії Cerence і система автоматизованого управління Pilot Assist 3.0, роботу якої забезпечує обчислювальна платформа Nvidia Drive Orin.