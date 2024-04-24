Производитель маленьких ForTwo и ForFour меняет фокус в сторону более крупных моделей.

Марка, принадлежащая в равных долях Mercedes-Benz и китайскому Geely, показала самый большой автомобиль в своей истории - концепт #5, предполагающий еще большую серийную модель, которая увидит свет во второй половине 2024 года. Шоу-кар с внедорожными шинами, лебедкой, светодиодной "люстрой" и рейлингами на крыше дебютирует на стартующем 25 апреля Пекинском автосалоне,.

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Длина Smart под номером 5, отдаленно напоминающий Mercedes-Benz GLB, пока неизвестна, но новинка точно будет длиннее кросс-купе #3, у которого от бампера до бампера примерно 4,4 метра. Концепт получил пластиковую защиту по периметру, подножки, интегрированную в передок лебедку и складную лестницу для доступа на крышу. Также у "пятерки" есть "пунктирная" оптика и светящееся подобие тросов-ветроотбойников,.

Будущую "товарную" версию в компании описывают как "самый универсальный Smart всех времен". В движение его будет приводить пара электродвигателей, привод будет только полным. Уже известна емкость 800-вольтовой батареи - 100 киловатт-часов, а пополнить ее заряд с 10 до 80 процентов можно будет за 15 минут. Полная зарядка должна обеспечить до 550 км автономного хода по циклу WLTP, или более 700 по китайской методике CLTC.

В салоне, который Smart рассекретил накануне, почти вся передняя панель отдана под экраны. Цифровая "приборка" стоит отдельно, а справа от нее расположен кластер с двумя OLED-дисплеями - центральным и пассажирским. Каждый имеет диагональ 13 дюймов, а управляет мультимедиа чип AMD Ryzen Embedded V2000.

Кресла имеют "режим невесомости", что позволяет расслабиться, функции массажа и вентиляции, а также подставки для ног. Среди "фишек" - переносная звуковая колонка (крепится в специальную нишу под подлокотником между креслами второго ряда), голосовой помощник на базе генеративного ИИ американской компании Cerence и система автоматизированного управления Pilot Assist 3.0, работу которой обеспечивает вычислительная платформа Nvidia Drive Orin.