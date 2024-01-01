Раскрыты технические характеристки нового электрокроссовера Smart #5

По габаритам новый электрокроссовер почти идентичен BMW X3, что делает его самым большим из когда-либо созданных Smart. Длина внедорожника составляет 4705 мм, ширина - 1920 мм, а колесная база - 2900 мм.

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Об этом сообщает Carscoops, ссылаясь на данные из заявки от автопроизводителя, поданной в Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Новая модель станет конкурентом BMW X3, Audi Q5 и Mercedes GLC.

Серийная модель потеряла высокий клиренс, багажник на крыше и подножки, которые имел концепт. В то же время фонари и формы кузовных панелей почти идентичны. Фото интерьера нет, однако ожидается, что салон кроссовера также будет похожим на салон концепт-кара. К тому же серийная модель будет 5-местной.

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Электромобиль будет предлагаться с четырьмя вариантами силовых установок. Заднеприводные версии будут иметь мощность в 340 л.с., или 363 л.с. и будут оснащены литий-железо-фосфатной батареей. Полноприводные модели будут иметь никель-марганцево-кобальтовые батареи.

В них будут сочетаться передний электромотор на 224 л.с. с задним, выдающим 363 л.с., или 422 л.с. в зависимости от комплектации. Общая мощность топовой полноприводной версии составит 637 л.с.Емкость батареи серийной модели пока неизвестна.

Концепт использовал 800-сильную архитектуру и батарею на 100 кВт-ч, от Geely, которая, как заявляет Smart, может заряжаться от 10% до 80% всего за 15 минут. Прогнозируемый запас хода до 549 км. Эксперты ожидают, что высшие комплектации серийной модели сохранят эти характеристики.

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Smart подтвердила, что кроссовер #5 дебютирует в Китае во второй половине 2024 года. Кроме Китая, модель будет продаваться в Европе.