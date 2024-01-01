Nio показала електричний хетчбек за 20 тисяч доларів

Як повідомляє Autocar, китайський автовиробник Nio представив перший автомобіль свого нового європейського бренду Firefly, який буде зосереджений на невеликих бюджетних електромобілях. Повідомляється, що у квітні модель дебютує в Китаї, а згодом надійде на інші ринки. Ймовірно, спершу новинка надійде у продаж у Великій Британії, оскільки в країнах ЄС діють імпортні мита.

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Вартість автівки на китайському ринку починатиметься з 20 100 доларів, що робить його одним з найдоступніших електромобілів у класі. Детальні технічні характеристики не розкриваються, проте відомо, що перший Firefly, як і конкуренти в цьому класі, має короткі звиси та злегка скошену лінію даху для максимального збільшення запасу ходу.

Зображення показують, що салон автомобіля оздоблений шкірозамінником й зосереджений навколо центрального екрана, тоді як сидіння матимуть електрорегулювання. Крім того, автівка також отримала камери для сліпих зон.

Директор з дизайну бренду Кріс Томассон сказав про дизайн моделі наступне: “Ми почали з чогось простого, але культового: світлячка. Firefly маленький, електричний, дзижчить від енергії та абсолютно заворожує. Це стало основою нашої дизайнерської ДНК”.

Крім того, Firefly має величезний дворівневий 92-літровий бардачок, один із найбільших серед автомобілів будь-якого класу; для порівняння, це на 5 літрів більше, ніж пропонує Tesla в Model 3. Ба більше, він має функцію дренажу, тобто, як жартома заявив голова правління Nio Вільям Лі, у ньому навіть можна зберігати рибу.

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Об’єм багажника ще не підтверджений, але за чутками, він може збільшитися до 1250 літрів зі складеними задніми сидіннями. Очікується, що з піднятими сидіннями він буде подібний до Renault 5, який має 277 літрів. Крім того, подейкують, що Firefly може мати змінні акумуляторні батареї, однак наразі впровадження цієї технології не підтверджене.