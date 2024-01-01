Nio показала электрический хэтчбек за 20 тысяч долларов

Как сообщает Autocar, китайский автопроизводитель Nio представил первый автомобиль своего нового европейского бренда Firefly, который будет сосредоточен на небольших бюджетных электромобилях. Сообщается, что в апреле модель дебютирует в Китае, а впоследствии поступит на другие рынки. Вероятно, сначала новинка поступит в продажу в Великобритании, поскольку в странах ЕС действуют импортные пошлины.

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Стоимость автомобиля на китайском рынке будет начинаться с 20 100 долларов, что делает его одним из самых доступных электромобилей в классе. Подробные технические характеристики не раскрываются, однако известно, что первый Firefly, как и конкуренты в этом классе, имеет короткие свесы и слегка скошенную линию крыши для максимального увеличения запаса хода.

Изображения показывают, что салон автомобиля украшен кожзаменителем и сосредоточен вокруг центрального экрана, тогда как сиденья будут иметь электрорегулировку. Кроме того, автомобиль также получил камеры для слепых зон.

Директор по дизайну бренда Крис Томассон сказал о дизайне модели следующее: “Мы начали с чего-то простого, но культового: светлячка. Firefly маленький, электрический, жужжит от энергии и абсолютно завораживает. Это стало основой нашей дизайнерской ДНК”.

Кроме того, Firefly имеет огромный двухуровневый 92-литровый бардачок, один из крупнейших среди автомобилей любого класса; для сравнения, это на 5 литров больше, чем предлагает Tesla в Model 3. Более того, он имеет функцию дренажа, то есть, как в шутку заявил председатель правления Nio Уильям Ли, в нем даже можно хранить рыбу.

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Объем багажника еще не подтвержден, но по слухам, он может увеличиться до 1250 литров со сложенными задними сиденьями. Ожидается, что с поднятыми сиденьями он будет подобен Renault 5, который имеет 277 литров. Кроме того, поговаривают, что Firefly может иметь сменные аккумуляторные батареи, однако пока внедрение этой технологии не подтверждено.