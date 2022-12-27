Китайская марка показала модель ES8 второго поколения и купеобразный EC7.

Компания Nio представила две новые модели на технологической платформе NT2. Это шестиместный внедорожник ES8 второго поколения и кросс-купе EC7. Оба оснащены силовой установкой мощностью 653 лошадиные силы и 850 Нм момента и смогут проезжать без подзарядки более 900 километров.

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Первой моделью компании Nio стал "мегаваттный" электрический гиперкар EP9. Но в массовом сегменте марка дебютировала с кроссовером ES8, получившим пять звезд за безопасность в тестах Euro NCAP. Внедорожник второго поколения развивает первоначальную концепцию. Это по-прежнему достаточно большой автомобиль (длина – 5099 мм), с шестью посадочными местами, продвинутой электроникой и значительным запасом хода.

Как и представленный летом ES7, "восьмерка" базируется на технологической платформе NT2. Для кроссовера заявлены адаптивная пневмоподвеска, колеса диаметром до 22 дюймов и матричные фары. Причем последние работают в паре с лидером, что помогает более точно управлять световым пучком. Сам лидер входит в состав автопилота Nio Autonomous Driving (NAD) и видит на расстоянии до полукилометра. Но вообще у ES8 три десятка разных датчиков и сенсоров.

Кроме лидера, это семь 8-мегапиксельных камер (видят машины на расстоянии до 687 м, а пешеходов — до 283), четыре светочувствительных тримегапиксельных, камеры контроля состояния водителя, пять радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых датчиков, GNSS, блок протокола н V2X. Данные обрабатывает компьютер Adam на четырех чипах Nvidia Drive Orin общей производительностью 1016 TOPS, отдельный процессор которого отвечает за обучение искусственному интеллекту.

В салоне нового ES8 – шесть мест. Раздельные кресла второго ряда оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Материалы обивки Nio сертифицировала по стандарту Oeko-Tex Standard 100, подтверждающему отсутствие токсинов, а для набивки использовала пену из экстракта соевых бобов. На передней панели – вставки из настоящего металла, а также дисплей диагональю 12,8 дюйма.

За мультимедийную составляющую кроссовера отвечает аппаратно-программная платформа Nio Digital System Banyan. Заявлена поддержка 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, UWB, NFC, объемного звука Dolby Atmos и профессионального аудиокодека Dirac Pro. Также кроссоверу достался совместимый с AR/VR-очками цифровой кокпит PanoCinema. Он разработан совместно с фирмой Nreal и включает в себя гарнитуру дополненной реальности, которая создает 201-дюймовый виртуальный экран на расстоянии шести метров от зрителя.

Новый Nio ES8 представлен в единственной двухмоторной версии с полным приводом. На передней оси стоит электродвигатель мощностью 245 лошадиных сил, на задней – 408 сил. В сумме они выдают 653 сил и 850 Нм момента. Разгон до "сотни" у электрокара занимает 4,1 секунды. Батареи две по выбору: емкостью 75 и 100 киловатт-часов, хотя будет еще и 150 киловатт. Дальность хода циклом CLTC – до 900 километров.

Nio EC7

Купевидный Nio EC7 технически идентичен «восьмерке». Из особенностей можно отметить спортивные кресла с интегрированными подголовниками, панорамную крышу из электрохромного стекла площадью 1,94 квадратного метра, отделку синтетической кожей Haptex, тормоз Brembo с шестипоршневыми суппортами и активный задний спойлер, который в режиме Eco снижает сопротивление воздуха. С места до ста EC7 разгоняется за 3,8 секунды. Паспортный пробег с батареей на 150 киловатт-часов – до 940 километров.

Цены на EC7 начинаются с 70 тысяч долларов. Модель ES8 "попросит" минимум 76 тысяч долларов. И там и там можно сэкономить, если оформить подписку на батарею за 140 долларов в месяц. Снабжение машин запланировано на конец весны — начало лета следующего года.