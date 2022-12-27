Китайська марка показала модель ES8 другого покоління та купеподібний EC7.

Компанія Nio представила дві нові моделі на технологічній платформі NT2. Це шестимісний позашляховик ES8 другого покоління та крос-купе EC7. Обидва оснащені силовою установкою потужністю 653 кінські сили і 850 Нм моменту, і зможуть проїжджати без підзарядки більше 900 кілометрів.

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Першою моделлю компанії Nio став "мегаватний" електричний гіперкар EP9. Але у масовому сегменті марка дебютувала з кросовером ES8, який отримав п'ять зірок за безпеку у тестах Euro NCAP. Позашляховик другого покоління розвиває початкову концепцію. Це, як і раніше, досить великий автомобіль (довжина - 5099 мм), з шістьма посадковими місцями, просунутою електронікою і значним запасом ходу.

Як і представлений влітку ES7, "вісімка" базується на технологічній платформі NT2. Для кросовера заявлені адаптивна пневмопідвіска, колеса діаметром до 22 дюймів та матричні фари. Причому останні працюють у парі з лідаром, що допомагає точніше керувати світловим пучком. Сам лідар входить до складу автопілота Nio Autonomous Driving (NAD) і «бачить» на відстані до півкілометра. Але взагалі у ES8 три десятки різних датчиків та сенсорів.

Крім лідара, це сім 8-мегапіксельних камер (бачать машини на відстані до 687 м, а пішоходів — до 283), чотири світлочутливі тримегапіксельні, камери контролю стану водія, п'ять радарів міліметрового діапазону, 12 ультразвукових датчиків, GNSS, блок протоколу зв'язку V2X. Дані опрацьовує комп'ютер Adam на чотирьох чіпах Nvidia Drive Orin загальною продуктивністю 1016 TOPS, окремий процесор якого відповідає за навчання штучного інтелекту.

У салоні нового ES8 шість місць. Роздільні крісла другого ряду оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем. Матеріали оббивки Nio сертифікувала за стандартом Oeko-Tex Standard 100, що підтверджує відсутність токсинів, а для набивання використовувала піну з екстракту соєвих бобів. На передній панелі — вставки зі справжнього металу, а також дисплей діагоналлю 12,8 дюйми.

За мультимедійну складову кросовера відповідає апаратно-програмна платформа Nio Digital System Banyan. Заявлено підтримку 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, UWB, NFC, об'ємного звуку Dolby Atmos та професійного аудіокодека Dirac Pro. Також кросоверу дістався сумісний з AR/VR-окулярами цифровий кокпіт PanoCinema. Він розроблений спільно з фірмою Nreal та включає гарнітуру доповненої реальності, яка створює 201-дюймовий віртуальний екран на відстані шести метрів від глядача.

Новий Nio ES8 представлений у єдиній двомоторній версії з повним приводом. На передній осі стоїть електродвигун потужністю 245 кінських сил, на задній - 408 сил. У сумі вони видають 653 сили та 850 Нм моменту. Розгін до "сотні" у електрокара займає 4,1 секунди. Батареї дві на вибір: ємністю 75 і 100 кіловат-годин, хоча буде ще й 150 кіловат. Дальність ходу циклом CLTC — до 900 кілометрів.

Nio EC7

Купеподібний Nio EC7 технічно ідентичний «вісімці». З особливостей можна відзначити спортивні крісла з інтегрованими підголовниками, панорамний дах з електрохромного скла площею 1,94 квадратного метра, оздоблення синтетичною шкірою Haptex, гальма Brembo з шестипоршневими супортами та активний задній спойлер, який у режимі Eco знижує опір повітря. З місця до ста EC7 розганяється за 3,8 секунди. Паспортний пробіг з батареєю на 150 кіловат-годин — до 940 кілометрів.

Ціни на EC7 починається з 70 тисяч доларів. Модель ES8 "попросить" мінімум 76 тисяч доларів. І там, і там можна заощадити, якщо оформити передплату на батарею за 140 доларів на місяць. Постачання машин заплановано на кінець весни — початок літа наступного року.