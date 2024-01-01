Як виглядає найбюджетніший VW ID.Buzz з пластиковими бамперами: фото

Як повідомляє Motor1, інформація та зображення з німецького конфігуратора вказують на те, що ID.Buzz має 18-дюймові сталеві колеса з шинами 235/60 R18 спереду та 255/55 R18 ззаду. На відміну від США, фургон доступний виключно зі стандартною колісною базою.

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Окрім цього, базова версія доступна з єдиним безкоштовним кольором Candy White, тоді як виконання у кольорі Moon Silver буде дорожчим на 1035 євро. Попри це, незалежно від оздоблення, версія початкового рівня доступна виключно з нефарбованими пластиковими бамперами чорного кольору.

В салоні використано базові матеріали. Однак, попри виключно тканинний салон, покупці отримають 12,9-дюймовий дисплей із бездротовим підключенням Android Auto та Apple CarPlay. Інші переваги варіюються від передніх сидінь з регулюванням висоти до двозонного автоматичного клімат-контролю.

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Фургон оснащений батареєю ємністю 58 кВт-год й електромотором на задній осі потужністю 170 кінських сил та 310 Нм крутного моменту, що дозволяє автівці розганятися до першої сотні за 10,7 секунди. Водночас максимальна швидкість обмежена на позначці 145 км/год. Дані про запас ходу не були оголошені. Вартість базової версії з урахуванням податків становить 49 997 євро.