Как выглядит самый бюджетный VW IDBuzz с пластиковыми бамперами: фото

Как сообщает Motor1, информация и изображения с немецкого конфигуратора указывают на то, что ID.Buzz имеет 18-дюймовые стальные колеса с шинами 235/60 R18 спереди и 255/55 R18 сзади. В отличие от США, фургон доступен исключительно со стандартной колесной базой.

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Кроме этого, базовая версия доступна с единственным бесплатным цветом Candy White, тогда как исполнение в цвете Moon Silver будет дороже на 1035 евро. Несмотря на это, независимо от отделки, версия начального уровня доступна исключительно с неокрашенными пластиковыми бамперами черного цвета.

В салоне использованы базовые материалы. Однако, несмотря на исключительно тканевый салон, покупатели получат 12,9-дюймовый дисплей с беспроводным подключением Android Auto и Apple CarPlay. Другие преимущества варьируются от передних сидений с регулировкой высоты до двухзонного автоматического климат-контроля.

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Фургон оснащен батареей емкостью 58 кВт-ч и электромотором на задней оси мощностью 170 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента, что позволяет машине разгоняться до первой сотни за 10,7 секунды. В то же время максимальная скорость ограничена на отметке 145 км/ч. Данные о запасе хода не были оглашены. Стоимость базовой версии с учетом налогов составляет 49 997 евро.