Турецкие и китайские авто оказались безопаснее европейских: результат краш-теста Euro NCAP

После серии испытаний и краш-тестов, электрический седан Togg T10F и электрокроссовер Togg T10X были оценены экспертами Euro NCAP в пять звезд, поскольку модели набрали 95 и 94 процента соответственно за защиту взрослых пассажиров.

Читайте также: Euro NCAP разбила партию новых китайских авто: неожиданные результаты

Обе модели также оказались одинаково конкурентоспособными в сфере защиты детей в транспортном средстве и других участников дорожного движения, получив 85% в тесте на защиту детей, а также пешеходов и велосипедистов.

Это впечатляющий результат, ведь компания Togg, штаб-квартира которой расположена в Стамбуле, существует только с 2018 года. Интересно то, что дизайн кузова для обеих моделей выполнили Pininfarina и Мурат Гюнак – дизайнер турецкого происхождения, который возглавлял отделы дизайна в Peugeot, Mercedes-Benz и Volkswagen Group.

Кроме новинок от Togg, эксперты Euro NCAP также провели краш-тесты 16 моделей от других автопроизводителей, а именно: Nio Firefly, Smart #5, Lynk & Co 08, Audi Q4 e-tron, Aion V, Hyundai IONIQ 9, Экслантикс ES, Mini Aceman, Mini Cooper, BYD Dolphin, VW ID.Buzz, BMW 1 серии, Suzuki eVitara, Toyota Urban Cruiser, Citroёn C5 Aircross и IM IM6.

Также интересно: Euro NCAP будет способствовать возвращению физических кнопок вместо тачскриновых панелей

Из всех этих автомобилей четыре звезды получили только BMW 1 серии, Citroën C5 Aircross, Suzuki eVitara и его близнец Toyota Urban Cruiser. Другие модели показали отличный уровень защиты. Однако, эксперты отметили, что Lynk & Co 08 и Volkswagen ID.Buzz едва не потеряли пятую звезду из-за плохой защиты таза пешеходов во время столкновения. Несмотря на это, совокупность результатов после всех краш-тестов позволила им получить высший балл.