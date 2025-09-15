Від суперкара до саморобки: що показали на виставці Plug-In Ukrane 2025

Виставка Plug-In Ukrane 2025 відбулась вперше за останні чотири роки та складалась з Форуму спеціалістів, експозиції автомобілів та обладнання, а також тест-драйвів електричної техніки.

Найбільш яскравим експонати виставки стала “заряджена” версія електромобіля Xiaomi SU7 Ultra. Цей жовтий суперкар вражав не лише ціною (88 800 доларів) та динамікою розгону (1,98 с до сотні).

Електромобіль має запас ходу 630 кілометрів завдяки 93,7-кіловатній батареї. У нього дах з вуглецевого волокна площею 1,7 кв. метра, спортивні сидіння з алькантари, холодильник, аудіосистема з 25 динаміками.

Вперше на публіці був показаний кросовер від Xiaomi – YU7. Він коштує від 49 900 доларів, але розганяється до сотні теж надзвичайно швидко – 3,23 секунди. Батарея ємністю 101,7 кВт на годину забезпечує запас ходу на одному заряді у 760 км.

Сидіння з шкіри наппа коралового кольору мають можливість опускатись в напівлежаче положення. Аудіосистема на 25 динаміків, 21-дюймові диски та пневмопідвіска забезпечують преміальні відчуття водіння.

Серед інших нових китайських електромобілів на виставці – кілька Zeekr, Polestar, Tank.

Новинкою також став преміальний гібридний кросовер Denza N9 за 83 900 доларів. Цей кросовер довжиною 5,26 м та висотою у 1,8 метра має кліренс в 222 мм. Запас ходу на електродвигуні – 202 км, а загальний – 1302 км. Завдяки гібридній силовій установці на 1132 к.с.с він розганяється до сотні 3,9 секунди. Серед цікавих особливостей – 17,3 дюймовий лазерний проекційний екран для водія, електровідчинення дверей, висувна підніжка, холодильник з трьома режимами роботи.

Через збільшення попиту на автомобілі для маломобільних груп населення було показано одразу три рішення для людей з особливими потребами. У Luaz Care візок може встановлюватись прямо в салон електромобіля. MotoSmart показав одномісний Toyota Coms, обладнаний окремим електрокаром, який перевозиться в кузові. А проєкт “Мобільність ветерана” від ГО “Стрижень” – це система, яка дозволяє в стандартне авто завантажити крісло колісне в багажник на даху машини.

Стрийський авторемзавод “Стрий Авто” представив вантажне електричне авто в кількох варіаціях – шасі чи кузов у двох розмірах. Це китайська вантажівка Ruichi ED71 Cargo Pioneer вантажністю до 2000 кг. Вона оснащена електродвигуном на 57 кВт год та може пройти на одному заряді до 220 км. Вартість автомобіля з кузовом від “Стрий Авто” – 24 тисячі доларів.

Клуб Електроавтосам” представив Rover 75, випущений у 2000 році. Він був перероблений майстрами з ДВЗ на електричну тягу та зареєстрований як електромобіль.

На виставці також було представлено багато обладнання для зарядки електромобілів, компонентів для їх випуску тощо.