От суперкара до самоделки: что показали на выставке Plug-In Ukrane 2025

Выставка Plug-In Ukrane 2025 состоялась впервые за последние четыре года и состояла из Форума специалистов, экспозиции автомобилей и оборудования, а также тест-драйвов электрической техники.

Наиболее ярким экспонаты выставки стала “заряженная” версия электромобиля Xiaomi SU7 Ultra. Этот желтый суперкар поражал не только ценой (88 800 долларов) и динамикой разгона (1,98 с до сотни).

Электромобиль имеет запас хода 630 километров благодаря 93,7-киловаттной батареи. У него крыша из углеродного волокна площадью 1,7 кв. метра, спортивные сиденья из алькантары, холодильник, аудиосистема с 25 динамиками.

Впервые на публике был показан кроссовер от Xiaomi – YU7. Он стоит от 49 900 долларов, но разгоняется до сотни тоже чрезвычайно быстро – 3,23 секунды. Батарея емкостью 101,7 кВт в час обеспечивает запас хода на одном заряде в 760 км.

Сиденья из кожи наппа кораллового цвета имеют возможность опускаться в полулежащее положение. Аудиосистема на 25 динамиков, 21-дюймовые диски и пневмоподвеска обеспечивают премиальные ощущения вождения.

Среди других новых китайских электромобилей на выставке – несколько Zeekr, Polestar, Tank.

Новинкой также стал премиальный гибридный кроссовер Denza N9 за 83 900 долларов. Этот кроссовер длиной 5,26 м и высотой в 1,8 метра имеет клиренс в 222 мм. Запас хода на электродвигателе – 202 км, а общий – 1302 км. Благодаря гибридной силовой установке на 1132 л.с.с он разгоняется до сотни 3,9 секунды. Среди интересных особенностей – 17,3 дюймовый лазерный проекционный экран для водителя, электрооткрытие дверей, выдвижная подножка, холодильник с тремя режимами работы.

Из-за увеличения спроса на автомобили для маломобильных групп населения было показано сразу три решения для людей с особыми потребностями. В Luaz Care коляска может устанавливаться прямо в салон электромобиля. MotoSmart показал одноместный Toyota Coms, оборудованный отдельным электрокаром, который перевозится в кузове. А проект “Мобильность ветерана” от ОО “Стрижень” – это система, которая позволяет в стандартное авто загрузить кресло колесное в багажник на крыше машины.

Стрыйский авторемзавод “Стрый Авто” представил грузовое электрическое авто в нескольких вариациях – шасси или кузов в двух размерах. Это китайский грузовик Ruichi ED71 Cargo Pioneer грузоподъемностью до 2000 кг. Он оснащен электродвигателем на 57 кВт ч и может пройти на одном заряде до 220 км. Стоимость автомобиля с кузовом от “Стрый Авто” – 24 тысячи долларов.

Клуб Электроавтосам” представил Rover 75, выпущенный в 2000 году. Он был переделан мастерами с ДВС на электрическую тягу и зарегистрирован как электромобиль.

На выставке также было представлено много оборудования для зарядки электромобилей, компонентов для их выпуска и тому подобное.