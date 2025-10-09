Обновленный Zeekr 001 заряжается почти так же быстро, как заправляется бензиновый автомобиль

Такой показатель является впечатляющим еще и потому, что Zeekr 001 оснащен большой батареей на 95 кВт-ч, а не малым аккумулятором, который заряжается быстрее из-за небольшой емкости. Компания утверждает, что максимальная мощность зарядки может достигать 1140 кВт на пике, и уже начала установку станций мощностью 1300 кВт в Китае.

Обновленный Zeekr 001 получил два электромотора суммарной мощностью 912 л.с., которые обеспечивают разгон от 0 до 100 км/ч за 2,83 секунды. Запас хода по циклу CLTC составляет 710 км, а в версии с аккумулятором на 103 кВт-ч от CATL Qilin - до 762 км, хотя скорость зарядки в ней немного ниже (10–80% за 10 минут).

Кроме технических обновлений, Zeekr также изменила салон модели. Теперь внутри панорамная крыша со “звездным небом” в стиле Rolls-Royce, новый 39,3-дюймовый проекционный дисплей, 13-дюймовая цифровая панель приборов и 8-дюймовый экран для пассажиров заднего ряда. Также появились новые материалы отделки и обновленная мультимедиа с улучшенной графикой.

Продажи новинки в Китае стартуют уже в ближайшие дни, а цены автопроизводитель объявит позже. Поскольку Zeekr 001 уже стал популярным вариантом в Украине среди авто из Китая, обновленная модель должна появиться в нашей стране уже очень скоро.