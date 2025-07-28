Как выглядит бронированный Zeekr 001: фото

Как рассказывает Carscoops, в Бразилии вектор развития электромобилей формируется не только экологическими проблемами, ведь с ростом преступности спрос на бронированные авто вырос. Например, Toyota продает заводские бронированные Corolla и Hilux.

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Теперь на рынке появился первый в мире бронированный Zeekr 011, поскольку компания быстро расширяется на рынках Южной Америки. Интересно, что бронированная версия визуально почти не отличается от обычного электромобиля. Она получила толстые пуленепробиваемые окна, бронированные элементы кузова и усиленную панорамную крышу.

Вероятно, днище авто также усилили для защиты батареи. Хотя нет никакой информации о том, какая компания отвечала за обновление, владелец этого Zeekr должен быть достаточно важным лицом, чтобы оправдать необходимость путешествовать на пуленепробиваемом электромобиле.

В основе всех версии Zeekr 001 лежит 800-вольтовая архитектура из базовой батареи LFP емкостью 95 кВт-ч и большего блока NMC на 100 кВт-ч. Модели начального уровня оснащения имеют электродвигатель мощностью 416 л.с., приводящий в движение задние колеса, тогда как полноприводные версии также добавляют двигатель мощностью 362 л.с. на переднюю ось.

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Флагманский 001 FR получил совокупную мощность 1248 л.с. и 1280 Нм крутящего момента, чего достаточно, чтобы разогнаться до 100 км/ч всего за 2,07 секунды.