Як виглядає броньований Zeekr 001: фото

Як розповідає Carscoops, в Бразилії вектор розвитку електромобілів формується не лише екологічними проблемами, адже зі зростанням злочинності попит на броньовані авто зріс. Наприклад, Toyota продає заводські броньовані Corolla та Hilux.

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Тепер на ринку з’явився перший у світі броньований Zeekr 011, оскільки компанія швидко розширюється на ринках Південної Америки. Цікаво, що броньована версія візуально майже не відрізняється від звичайного електромобіля. Вона отримала товсті куленепробивні вікна, броньовані елементи кузова та посилений панорамний дах.

Вірогідно, днище авто також посилили для захисту батареї. Хоча немає жодної інформації про те, яка компанія відповідала за оновлення, власник цього Zeekr має бути досить важливою особою, щоб виправдати необхідність подорожувати на куленепробивному електромобілі.

В основі всіх версії Zeekr 001 лежить 800-вольтова архітектура з базової батареї LFP ємністю 95 кВт-год та більшого блоку NMC на 100 кВт-год. Моделі початкового рівня оснащення мають електродвигун потужністю 416 к.с., що приводить у рух задні колеса, тоді як повнопривідні версії також додають двигун потужністю 362 к.с. на передню вісь.

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Флагманський 001 FR отримав сукупну потужність 1248 к.с. та 1280 Нм крутного моменту, чого достатньо, щоб розігнатися до 100 км/год лише за 2,07 секунди.