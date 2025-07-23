Сестра Zeekr представила електромобіль з запасом ходу до 430 км за $15 200

Як пише CarNewsChina, основні зміни в специфікаціях порівняно з оригінальними моделями Z20 включають зменшення потужності двигуна з 250 кВт (335 к.с.) до 175 кВт (235 к.с.), запасу ходу з 530 до 430 км та зниження діаметру коліс з 19 до 18 дюймів.

Читайте також: Новий плагін-гібрид Lynk & Co вразив запасом ходу

За даними китайського ЗМІ QQ, стратегія зниження цін спрямована на залучення більш чутливих до ціни споживачів у дедалі конкурентнішому сегменті компактних електромобілів. Попри зміни у специфікаціях, нові варіанти зберігають дизайнерську мову стандартного Z20 з безрамковими дверима та дзеркалами.

Розміри автомобіля залишаються незмінними на рівні 4460/1845/1573 мм (довжина/ширина/висота) з колісною базою 2755 мм та коефіцієнтом опору 0,25. Дизайн задніх ліхтарів було збережено. Він об’єднує спойлер і задні ліхтарі з 504 світлодіодними лампами довжиною 1463 мм, створюючи характерний світловий підпис.

Також цікаво: Офіційно представлено плагін-гібридний Lynk & Co 900

В салоні нові версії мають майже ідентичний стиль з 15,4-дюймовим центральним дисплеєм, 13,8-дюймовим HUD-екраном та 10,2-дюймовою цифровою панеллю приладів. Поряд із цими новими варіантами, Lynk & Co випустила оновлення програмного забезпечення, зосереджене на п’яти сферах: інтелектуальна допомога при паркуванні, режим охорони, навігація за картою, екосистемні додатки та керування транспортними засобами.

Lynk & Co стверджує, що нові варіанти Z20 зберігають високі характеристики продуктивності та керованості. Автомобілі, як і раніше, використовують архітектуру SEA з передньою підвіскою MacPherson та п'ятиважільною незалежною задньою підвіскою, доповненою вентильованими дисковими гальмами Brembo та контролерами гальм Bosch.

Читайте також: Euro NCAP розбила партію нових китайських авто: неочікувані результати

Крім того, нещодавно Z20 отримав 5 зірок в краш-тесті EuroNCAP. З моменту запуску в грудні минулого року компанія Lynk & Co поставила приблизно 27 000 автомобілів Z20