Новий плагін-гібрид Lynk & Co вразив запасом ходу

Новий Lynk & Co 08 встановлює нові стандарти ефективності серед плагін-гібридів. Кросовер від китайського автовиробника здатен подолати до 200 кілометрів на одному заряді батареї. Ці цифри цілком реальні, оскільки діапазон зазначено за європейським рейтингом WLTP.

Як пише Carscoops, компанія сподівається, що новинка сподобається європейським покупцям, що поділяють ідею володіння електромобілем, але досі не можуть відмовитись від переваг автівок з двигунами внутрішнього згорання. Крім того, Lynk & Co покладає великі надії на нову модель, сподіваючись, що вона покращить показники продажів.

Згідно з даними Data Force, продажі електромобілів бренду знизилися на 33% цього року. Водночас продажі середньорозмірних позашляховиків у Європі зростають, тому бренд хоче скористатися цією тенденцією.

Новий Lynk & Co 08, що позиціонується вище за моделі Lynk & Co 01 та Lynk & Co 02, є новинкою для Європи цього року, але дебютував в Китаї кілька років тому. Цей кросовер першим отримав нову дизайнерську мову бренду. В його основі лежить та ж платформа CMA Evo, що використовується на інших автомобілях Geely, зокрема Polestar 2 та Volvo XC40.

Під капотом – 1,5-літровий двигун на 137 к.с. та електромотор на 155 кВт (211 к.с.), що живиться від батареї на 39,6 кВт-год. Батарея також може працювати від зарядних пристроїв постійного струму, що дозволяє йому заряджатися від 10 до 80 відсотків за 33 хвилини.

Що стосується вартості, в Європі Lynk & Co 08 буде пропонуватись у двох комплектаціях: базовій Core за 53 995 євро та флагманській More за €56 995. Остання відрізняється наявністю аудіосистеми від Harman Kardon та матричною оптикою. Продажі моделі в Європі розпочнуться в липні цього року.