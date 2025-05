Новый плагин-гибрид Lynk & Co поразил запасом хода

Новый Lynk & Co 08 устанавливает новые стандарты эффективности среди плагин-гибридов. Кроссовер от китайского автопроизводителя способен преодолеть до 200 километров на одном заряде батареи. Эти цифры вполне реальны, поскольку диапазон указан по европейскому рейтингу WLTP.

Как пишет Carscoops, компания надеется, что новинка понравится европейским покупателям, разделяющим идею владения электромобилем, но до сих пор не могут отказаться от преимуществ автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, Lynk & Co возлагает большие надежды на новую модель, надеясь, что она улучшит показатели продаж.

Согласно данным Data Force, продажи электромобилей бренда снизились на 33% в этом году. В то же время продажи среднеразмерных внедорожников в Европе растут, поэтому бренд хочет воспользоваться этой тенденцией.

Новый Lynk & Co 08, позиционирующийся выше моделей Lynk & Co 01 и Lynk & Co 02, является новинкой для Европы этого года, но дебютировал в Китае несколько лет назад. Этот кроссовер первым получил новый дизайнерский язык бренда. В его основе лежит та же платформа CMA Evo, что используется на других автомобилях Geely, в частности Polestar 2 и Volvo XC40.

Под капотом – 1,5-литровый двигатель на 137 л.с. и электромотор на 155 кВт (211 л.с.), питающийся от батареи на 39,6 кВт-ч. Батарея также может работать от зарядных устройств постоянного тока, что позволяет ему заряжаться от 10 до 80 процентов за 33 минуты.

Что касается стоимости, в Европе Lynk & Co 08 будет предлагаться в двух комплектациях: базовой Core за 53 995 евро и флагманской More за €56 995. Последняя отличается наличием аудиосистемы от Harman Kardon и матричной оптикой. Продажи модели в Европе начнутся в июле этого года.