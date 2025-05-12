Руководитель Chery вызвал скандал, назвав автомобиль Geely "ужасным"

Как пишет CarNewsChina, инцидент произошел в “Группе владельцев Fulwin A9 Founders Edition” на Douyin (аналог TikTok), где Яо описал Geely Galaxy Starshine 8 как “ужасный автомобиль” с “тесными сиденьями второго ряда” и “плохим качеством звука”.

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Его комментарии быстро вызвали негативную реакцию пользователей сети и владельцев Geely Galaxy Starshine 8. Для понимания, будущий Fulwin A9 от Chery, который, как ожидается, выйдет на рынок в период с мая по июнь, с ориентировочной ценой около 100 000 юаней (13 700 долларов), будет напрямую конкурировать с Geely Galaxy Starshine 8.

Отмечается, что после начала спора Яо распустил вышеупомянутую группу и сделал свою учетную запись частной. Geely Galaxy Starshine 8 дебютировал в Китае 9 мая 2025 года. Это первый гибридный электрический седан бренда Geely Galaxy среднего и высокого класса. Автомобиль доступен в семи вариантах с акционными ценами от 115 800 до 155 800 юаней (от 16 000 до 21 600 долларов).

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Публичная информация о Яо Фея ограничена, но сообщения свидетельствуют о том, что он работал в другой китайской компании – Great Wall Motors, владеющей такими популярными брендами, как Haval и Tank. Там он занимал должность директора по маркетинговым коммуникациям бренда Ora, прежде чем присоединиться к Chery.