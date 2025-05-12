Керівник Chery викликав скандал, назвавши автомобіль Geely "жахливим"

Як пише CarNewsChina, інцидент стався в “Групі власників Fulwin A9 Founders Edition” на Douyin (аналог TikTok), де Яо описав Geely Galaxy Starshine 8 як “жахливий автомобіль” з “тісними сидіннями другого ряду” та “поганою якістю звуку”.

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Його коментарі швидко викликали негативну реакцію користувачів мережі та власників Geely Galaxy Starshine 8. Для розуміння, майбутній Fulwin A9 від Chery, який, як очікується, вийде на ринок у період з травня по червень, з орієнтовною ціною близько 100 000 юанів (13 700 доларів), буде безпосередньо конкурувати з Geely Galaxy Starshine 8.

Зазначається, що після початку суперечки Яо розпустив вищезгадану групу та зробив свій обліковий запис приватним. Geely Galaxy Starshine 8 дебютував в Китаї 9 травня 2025 року. Це перший гібридний електричний седан бренду Geely Galaxy середнього та високого класу. Автомобіль доступний у семи варіантах з акційними цінами від 115 800 до 155 800 юанів (від 16 000 до 21 600 доларів).

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Публічна інформація про Яо Фея обмежена, але повідомлення свідчать про те, що він працював в іншій китайській компанії – Great Wall Motors, що володіє такими популярними брендами, як Haval та Tank. Там він обіймав посаду директора з маркетингових комунікацій бренду Ora, перш ніж приєднатися до Chery.