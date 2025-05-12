Geely виходить на ринок Польщі з двома цікавими моделями

Як пише CarNewsChina, 8 травня Geely Auto та Jameel Motors підписали угоду про дистрибуцію автомобілів на нових джерелах енергії в Польщі. Jameel Motors – дистриб'ютор автомобілів, заснований у Саудівській Аравії в 1945 році.

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Ця компанія наразі присутня Саудівській Аравії, Алжирі, Китаї, Єгипті, Індії, Японії, Марокко, Монако та Туреччині та співпрацює з такими брендами легкових автомобілів, як Toyota, Lexus, MG, GAC та Changan. Першими моделями NEV, які запропонує Geely в Польщі, стануть новий гібридний кросовер, назва якого наразі невідома, та електричний кросовер Geely EX5.

Він першим надійде у продаж в третьому кварталі цього року. Обидві моделі побудовані на модульній платформі GEA. Geely EX5 продається в Китаї як Geely Galaxy E5. Це компактний кросовер з мінімалістичним зовнішнім стилем та розмірами 4615/1901/1670 мм. Колісна база становить 2750 мм.

Цей електромобіль має мотор потужністю 160 кВт (215 к.с.), що забезпечує розгін від нуля до сотні за 6,9 секунди. Кросовер має два варіанти акумуляторів LFP: 49,52 кВт-год та 60,22 кВт-год. Його запас ходу за циклом CLTC становить від 440 до 530 кілометрів. Водночас про другий автомобіль бренду в Польщі наразі мало що відомо, але, за чутками, це буде Geely Galaxy Starship 7 EM-i.

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Він має габарити 4740/1905/1685 мм та колісну базу у 2755 мм. Під капотом – новітня гібридна силова установка Geely Leishen 2.0 з підзарядкою, яка включає 1,5-літровий атмосферний двигун потужністю 82 кВт (110 к.с.) та електродвигун потужністю 160 кВт (215 к.с.). Як і в електричної версії, покупцям доступні два варіанти акумуляторів LFP: 8,05 кВт-год та 19,09 кВт-год. Запас ходу на електротязі становить 55–120 км (CLTC). Запас ходу в змішаному циклі сягає 1420 км.