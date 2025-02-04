Geely презентувала плагін-гібрид з запасом ходу у 2000 кілометрів

Як повідомляє CarNewsChina, вартість моделі за попереднім замовленням становила від 89 800 юанів (12 400 доларів) до 116 800 юанів ($16 100) за флагманську модель. Однак, офіційний діапазон цін на момент запуску буде знижено до 82 800 юанів за модель початкового рівня оснащення, що еквівалентно 11 400 доларів за поточним курсом.

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Довжина, ширина і висота моделі становлять 4782/1875/1489 мм відповідно, а колісна база – 2752 мм. Споряджена маса коливається від 1570 до 1700 кг залежно від версії. Galaxy L6 EM оснащений новою плагін-гібридною системою NordThor 2.0 PHEV власної розробки Geely.

Вона має 1,5-літровий атмосферний двигун потужністю 110 кінських сил та 136 Нм крутного моменту, що працює в парі з електромотором на 160 кВт (215 к.с.) й 262 Нм крутного моменту, вбудованого в трансмісію.

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Седан пропонується з двома варіантами LFP-батарей ємністю 8,5 та 19 кВт-год. Вони забезпечують запас ходу на електричній тязі в 60 та 140 кілометрів відповідно за циклом CLTC. Повний запас ходу може досягати 2000 км. Автовиробник каже, що такий показник досягається завдяки витраті палива на рівні 2,9 л/100 км.

Максимальна швидкість моделі обмежена на позначці 180 км/год, проте даних про час розгону наразі немає. Заявлено, що швидкісну зарядку підтримує лише версія з батареєю на 19 кВт-год. Щоб досягнути з 30 до 80% потрібно всього 20 хв. В іншому випадку процес зарядки триватиме від 2,7 до 6 годин залежно від версії.

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Салон Geely Galaxy L6 EM оснащений 14,6-дюймовим центральним екраном керування та 10,2-дюймовою цифровою панеллю приладів. Топова комплектація має бездротову зарядку мобільного телефону потужністю 50 Вт й систему автономного водіння 2-го рівня.