Geely представила плагин-гибрид с запасом хода в 2000 километров

Как сообщает CarNewsChina, стоимость модели по предварительному заказу составляла от 89 800 юаней (12 400 долларов) до 116 800 юаней ($16 100) за флагманскую модель. Однако, официальный диапазон цен на момент запуска будет снижен до 82 800 юаней за модель начального уровня оснащения, что эквивалентно 11 400 долларов по текущему курсу.

Читайте также: Huawei презентовала обновленного конкурента Tesla

Длина, ширина и высота модели составляют 4782/1875/1489 мм соответственно, а колесная база – 2752 мм. Снаряженная масса колеблется от 1570 до 1700 кг в зависимости от версии. Galaxy L6 EM оснащен новой плагин-гибридной системой NordThor 2.0 PHEV собственной разработки Geely.

Она имеет 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 лошадиных сил и 136 Нм крутящего момента, работающий в паре с электромотором на 160 кВт (215 л.с.) и 262 Нм крутящего момента, встроенного в трансмиссию.

Также интересно: Geely представила интересный кроссовер Cowboy: фото

Седан предлагается с двумя вариантами LFP-батарей емкостью 8,5 и 19 кВт-ч. Они обеспечивают запас хода на электрической тяге в 60 и 140 километров соответственно по циклу CLTC. Полный запас хода может достигать 2000 км. Автопроизводитель говорит, что такой показатель достигается благодаря расходу топлива на уровне 2,9 л/100 км.

Максимальная скорость модели ограничена на отметке 180 км/ч, однако данных о времени разгона пока нет. Заявлено, что скоростную зарядку поддерживает только версия с батареей на 19 кВт-ч. Чтобы достичь с 30 до 80% нужно всего 20 мин. В противном случае процесс зарядки продлится от 2,7 до 6 часов в зависимости от версии.

Читайте также: Китайский Maextro S800 объехал семь "Майбахов" благодаря крабовой ходьбе

Салон Geely Galaxy L6 EM оснащен 14,6-дюймовым центральным экраном управления и 10,2-дюймовой цифровой панелью приборов. Топовая комплектация имеет беспроводную зарядку мобильного телефона мощностью 50 Вт и систему автономного вождения 2-го уровня.