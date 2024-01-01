Geely представила интересный кроссовер Cowboy: фото

Как передает Carscoops, новый Cowboy, фактически, является переработанным вариантом Geely Icon, который продается с 2020 года. Кроссовер отличается бамперами с массивной боковой защитой и пластиковым покрытием на кузове. Также новинка имеет уникальные 17-дюймовые диски, отделение для хранения вещей на двери багажника и дополнительный багажник со светодиодами на крыше.

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Длина китайского внедорожника составляет 4442 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1770 мм, а колесная база - 2640 мм. В салоне Cowboy получил 8,8-дюймовую цифровую панель приборов, 14,6-дюймовоий дисплей информационно-развлекательной системы и громоздкие вентиляционные отверстия.

Кроссовер базируется на модульной архитектуре BMA от Geely. Под капотом новинка имеет 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который выдает 180 л.с. и 290 Нм крутящего момента, сочетающийся с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Стоимость Geely Cowboy в Китае начинается с ¥95 900 ($13 200).