Geely представила цікавий кросовер Cowboy: фото

Як передає Carscoops, новий Cowboy, фактично, є переробленим варіантом Geely Icon, який продається з 2020 року. Кросовер відрізняється бамперами з масивним бічним захистом та пластиковим покриттям на кузові. Також новинка має унікальні 17-дюймові диски, відділення для зберігання речей на дверцятах багажника й додатковий багажник зі світлодіодами на даху.

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Довжина китайського позашляховика становить 4442 мм, ширина — 1860 мм, висота — 1770 мм, а колісна база — 2640 мм. В салоні Cowboy отримав 8,8-дюймову цифрову панель приладів, 14,6-дюймовоий дисплей інформаційно-розважальної системи та громіздкі вентиляційні отвори.

Кросовер базується на модульній архітектурі BMA від Geely. Під капотом новинка має 1,5-літровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом, який видає 180 к.с. й 290 Нм крутного моменту, що поєднаний з семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Вартість Geely Cowboy в Китаї починається з ¥95 900 ($13 200).