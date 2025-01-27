Китайский Maextro S800 объехал семь "Майбахов" благодаря крабовой ходьбе

Как сообщает CarNewsChina, на официальном видео показано, как седан Maextro S800 впечатляюще маневрирует вокруг семи Mercedes-Benz Maybach S-класса благодаря функции так называемого “крабового хода”. Функция управления четырьмя колесами позволяет задним колесам S800 имитировать угол поворота передних колес.

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Сообщается, что максимальный показатель на задней оси составляет до 16 градусов. Для сравнения, задние колеса Mercedes-Benz S-Class можно повернуть максимум до 10 градусов, а у Rolls-Royce Ghost – до 5 градусов.

Именно благодаря этому, флагманская модель смогла объехать семь автомобилей на приличной скорости. Функция крабовой ходьбы поможет Maextro S800 ездить по узким дорогам и будет весьма полезной, поскольку длина этого автомобиля достигает 5480 мм.

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Maextro S800 выйдет на китайский рынок в этом году по цене от 1 до 1,5 миллиона юаней (136–205 тысяч долларов) и будет предлагаться в полностью электрической версии с тремя электромоторами, или в варианте EREV с 1,5-литровым бензиновым мотором и двумя или тремя электромоторами в зависимости от комплектации.