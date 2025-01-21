BYD Yangwang U7 сыграл в лабиринт на крыше благодаря активной подвеске

Компания открыла прием предварительных заказов на электрический U7 еще в ноябре прошлого года, однако официальная дата выхода модели на рынок до сих пор неизвестна. Как передает CnEVPost, автопроизводитель решил продемонстрировать возможности новинки в интересном промо-ролике.

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Недавно на Weibo появилось официальное видео, на котором игрок управляет системой подвески Yangwang U7 со своего смартфона, ловко направляя маленький шарик к финишу лабиринта, установленного на крыше автомобиля.

Игрок выполнил задание, воспользовавшись гироскопом телефона для быстрой настройки системы подвески автомобиля. Этот рекламный ролик имел целью показать возможности новой системы управления положением автомобиля под названием DiSus-Z.

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Она была анонсирована BYD в апреле 2023 года и в начале имела три разных ветви: DiSus-A - интеллектуальная система управления аэродинамикой, DiSus-P – гидравлическая система управления положением кузова и DiSus-C – интеллектуальная система амортизации.

Yangwang U7

Главным отличием новой системы DiSus-Z является то, что каждый амортизатор работает в связке с электрическим насосом и контроллером, который мгновенно регулирует высоту. BYD заявляет, что по плавности эта подвеска превосходит магнитную левитацию. В то же время флагманский спорткар Yangwang U9 оснащается системой DiSus-X, позволяющей ему прыгать.

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Yangwang U7 дебютировал на автосалоне в Пекине в 2024 году. Тогда компания заявила, что модель будет занимать роль флагманского седана в линейке Yangwang и выйдет на рынок по цене 1 миллион юаней, что эквивалентно 137 430 долларов.