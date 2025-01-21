BYD Yangwang U7 зіграв в лабіринт на даху завдяки активній підвісці

Компанія відкрила прийом попередніх замовлень на електричний U7 ще в листопаді минулого року, однак офіційна дата виходу моделі на ринок досі невідома. Як передає CnEVPost, автовиробник вирішив продемонструвати можливості новинки в цікавому промо-ролику.

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Нещодавно на Weibo з’явилось офіційне відео, на якому гравець керує системою підвіски Yangwang U7 зі свого смартфону, вправно спрямовуючи маленьку кульку до фінішу лабіринту, встановленого на даху автівки.

Гравець виконав завдання, скориставшись гіроскопом телефону для швидкого налаштування системи підвіски автомобіля. Цей рекламний ролик мав на меті показати можливості нової системи керування положенням автомобіля під назвою DiSus-Z.

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Вона була анонсована BYD у квітні 2023 року й на початку мала три різних гілки: DiSus-A - інтелектуальна система управління аеродинамікою, DiSus-P – гідравлічна система керування положення кузова та DiSus-C – інтелектуальна система амортизації.

Yangwang U7

Головною відмінністю нової системи DiSus-Z є те, що кожен амортизатор працює у зв'язці з електричним насосом та контролером, який миттєво регулює висоту. BYD заявляє, що за плавністю ця підвіска перевершує магнітну левітацію. Водночас флагманський спорткар Yangwang U9 оснащується системою DiSus-X, що дозволяє йому стрибати.

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Yangwang U7 дебютував на автосалоні в Пекіні 2024 року. Тоді компанія заявила, що модель займатиме роль флагманського седану в лінійці Yangwang й вийде на ринок за ціною 1 мільйон юанів, що еквівалентно 137 430 доларів.