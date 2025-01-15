Как робот-рука заряжает электромобили: видео

Как сообщает CarNewsChina, техногигант также поделился видео, на котором седан Maextro S800 автономно паркуется рядом с зарядным устройством и процесс зарядки начинается автоматически. Интересно, что в машине не было водителя.

Читайте также: Как выглядит премиальный седан от Huawei за 137 870 долларов

Система работает следующим образом: когда функция беспилотной зарядки активируется, автомобиль начинает поиск места для зарядки. После того он паркуется рядом с ним и робот-рука вставляет зарядный пистолет, наблюдая за любыми возможными препятствиями.

Когда батарея заряжена, рычаг автоматически отключается, оплата высчитывается, и автомобиль покидает место. Из видео заметно, что эта роботизированная рука установлена на зарядной станции Huawei мощностью 600 кВт, которая теоретически может обеспечить до 100 кВт-ч всего за 10 минут.

Также интересно: Huawei представила обновленного конкурента Tesla

Huawei не предоставила официальных деталей, но, судя по информации, которую получили журналисты CarNewsChina, массовое производство системы начнется во втором квартале 2025 года и автономное зарядное устройство будет совместимо со всеми членами Huawei Superchargin Alliance, включая BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC и Great Wall.