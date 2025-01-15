Як робот-рука заряджає електромобілі: відео

Як повідомляє CarNewsChina, техногігант також поділився відео, на якому седан Maextro S800 автономно паркується поруч із зарядним пристроєм й процес заряджання починається автоматично. Цікаво, що в автівці не було водія.

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Система працює наступним чином: коли функція безпілотної зарядки активується, автомобіль починає пошук місця для зарядки. Після того він паркується поруч із ним й робота-рука вставляє зарядний пістолет, спостерігаючи за будь-якими можливими перешкодами.

Коли батарею заряджено, важіль автоматично відключається, оплата вираховується, і автомобіль залишає місце. З відео помітно, що ця роботизована рука встановлена на зарядній станції Huawei потужністю 600 кВт, яка теоретично може забезпечити до 100 кВт-год всього за 10 хвилин.

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Huawei не надала офіційних деталей, але, судячи з інформації, яку отримали журналісти CarNewsChina, масове виробництво системи почнеться у другому кварталі 2025 року й автономний зарядний пристрій буде сумісний з усіма членами Huawei Superchargin Alliance, включаючи BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC і Great Wall.