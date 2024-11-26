Як виглядає преміальний конкурент S-Class від Huawei

Як передає CnEVPost, Maextro S800 – перша модель бренду, орієнтована на ринок седанів класу люкс. Керуючий директор й голова бізнес-підрозділу рішень для інтелектуальних автомобілів компанії Huawei Річард Ю повідомив, що покупці вже можуть внести заставу за модель в розмірі 20 тисяч юанів ($2757).

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Очікується, що орієнтовна вартість моделі становитиме від 1 мільйона юанів (137 870 доларів). Габаритні розміри седана становлять 5480 мм в довжину, 2000 мм в ширину і 1536 мм у висоту з колісною базою 3370 мм. Повідомляється, S800 побудований на інтелектуальному шасі Tuling другого покоління від Huawei.

Ця архітектура підтримує технологію автономного водіння третього рівня. Інші подробиці й дата запуску моделі не розкриваються. Новинка конкуруватиме з Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series й Audi A8.

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Maextro є четвертим новим брендом Huawei під егідою HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Інші три бренди: Stelato, який Huawei створила спільно з BAIC Group, Aito, який вона створила спільно з Seres Group, і Luxeed - створений спільно з Chery.