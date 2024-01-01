Які цікаві авто були представлені на моторшоу в Гуанчжоу

Автори YouTube-канали “Автосалон на дивані” показали усі головні новинки цьогорічного автосалону в Гуанчжоу. Зокрема, було представлено моделі від таких відомих в Україні брендів, як Kia, MG, BYD (Denza), Chery, Avatr та інших.

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Однак, найцікавішими є новинки від Nissan, Honda та Toyota. Китайський підрозділ Honda презентував нові електричні кросовери S7 та P7, які насправді були створені не японськими інженерами, а спеціалістами спільних підприємств Dongfeng-Honda та GAC-Honda відповідно.

Схожа ситуація з новинками від Toyota. Новий електрокросовер Toyota bz3X, по суті, є моделлю від GAC. Здавалося б, на перший погляд, аналогічний кросовер bz3C, насправді ж є абсолютно інакшою машиною від FAW. До слова, інший японський автовиробник – Nissan, повторив цю тенденцію.

Компанія презентувала седан N7, який, фактично, не має нічого спільного з іншими автомобілями з модельного ряду Nissan, адже був скопійований з Xpeng P7. Як і модель від Honda, електромобіль від Nissan також є “розробкою” інженерів Dongfeng. Nissan N7 буде випущений в Китаї в наступному році й працюватиме на новій модульній архітектурі.

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Окрім цих моделей, також представили електричні Cadillac IQ (також відомий як Lyriq) та менший Optiq, Audi Q4 e-tron, Q6L, Q6L Sportback й звичайний Q6 e-tron, а також новий AUDI E concept, Volkswagen ID.Unyx, оновлений ID.4 Crozz Pro, Smart #3 й Smart #5, Lync&Co Z10, що є видозміненим Zeekr 001, й Lync&Co Z20, що є копією Zeekr X та надпотужний Xiaomi SU7 Ultra.