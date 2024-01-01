Китай та ЄС домовились про узгодження мит на електромобілі

Європейський Союз і Китай заявили, що досягли певного прогресу щодо скорочення або скасування мит, які ЄС застосовує до електромобілів китайського виробництва. Про це повідомляє epravda.com.ua.

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Виконавча влада ЄС охарактеризувала результати переговорів цього тижня як "технічний прогрес", а Міністерство торгівлі Китаю повторило цей висновок в окремій заяві.

І Брюссель, і Пекін раніше попереджали, що залишаються значні розбіжності щодо того, як розв'язувати проблему субсидування електромобілів китайського виробництва, яку ЄС називає несправедливою.

ЄС і Китай намагаються укласти угоду про так звані цінові зобов'язання - складний механізм контролю за цінами та обсягами експорту, який використовується для визначення тарифів.

У п'ятницю ЄС підтвердив, що індивідуальні угоди між автовиробниками та ЄС можливі відповідно до правил Світової організації торгівлі. Але Пекін хоче укласти парасолькову угоду, що є однією з перешкод у переговорах.

Кілька раундів переговорів не привели до рішення, яке б відповідало суворим вимогам ЄС, включаючи узгодження з правилами СОТ і компенсацію повного ефекту мит. Блок з 27 країн також хоче гарантувати, що зможе контролювати дотримання вимог. Зазначається, що переговори продовжаться на технічному рівні наступного тижня.

Нагадаємо, що представники ЄС проголосували за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торгівельну напруженість у відносинах з Пекіном.