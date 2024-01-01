Китай и ЕС договорились о согласовании пошлин на электромобили

Европейский Союз и Китай заявили, что достигли определенного прогресса по сокращению или отмене пошлин, которые ЕС применяет к электромобилям китайского производства. Об этом сообщает epravda.com.ua.

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Исполнительная власть ЕС охарактеризовала результаты переговоров на этой неделе как "технический прогресс", а Министерство торговли Китая повторило этот вывод в отдельном заявлении.

И Брюссель, и Пекин ранее предупреждали, что остаются значительные разногласия относительно того, как решать проблему субсидирования электромобилей китайского производства, которую ЕС называет несправедливой.

ЕС и Китай пытаются заключить соглашение о так называемых ценовых обязательствах - сложный механизм контроля за ценами и объемами экспорта, который используется для определения тарифов.

В пятницу ЕС подтвердил, что индивидуальные соглашения между автопроизводителями и ЕС возможны в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Но Пекин хочет заключить зонтичное соглашение, что является одним из препятствий в переговорах.

Несколько раундов переговоров не привели к решению, которое бы соответствовало строгим требованиям ЕС, включая согласование с правилами ВТО и компенсацию полного эффекта пошлин. Блок из 27 стран также хочет гарантировать, что сможет контролировать соблюдение требований. Отмечается, что переговоры продолжатся на техническом уровне на следующей неделе.

Напомним, что представители ЕС проголосовали за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.