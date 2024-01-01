Какие интересные авто были представлены на моторшоу в Гуанчжоу

Авторы YouTube-канала “Автосалон на диване” показали все главные новинки нынешнего автосалона в Гуанчжоу. В частности, были представлены модели от таких известных в Украине брендов, как Kia, MG, BYD (Denza), Chery, Avatr и других.

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Однако, наиболее интересными являются новинки от Nissan, Honda и Toyota. Китайское подразделение Honda представило новые электрические кроссоверы S7 и P7, которые на самом деле были созданы не японскими инженерами, а специалистами совместных предприятий Dongfeng-Honda и GAC-Honda соответственно.

Похожая ситуация с новинками от Toyota. Новый электрокроссовер Toyota bz3X, по сути, является моделью от GAC. Казалось бы, на первый взгляд, аналогичный кроссовер bz3C, на самом деле является совершенно иной машиной от FAW. К слову, другой японский автопроизводитель – Nissan, повторил эту тенденцию.

Компания презентовала седан N7, который, фактически, не имеет ничего общего с другими автомобилями из модельного ряда Nissan, ведь был скопирован с Xpeng P7. Как и модель от Honda, электромобиль от Nissan также является “разработкой” инженеров Dongfeng. Nissan N7 будет выпущен в Китае в следующем году и будет работать на новой модульной архитектуре.

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Кроме этих моделей, также представили электрические Cadillac IQ (также известный как Lyriq) и меньший Optiq, Audi Q4 e-tron, Q6L, Q6L Sportback и обычный Q6 e-tron, а также новый AUDI E concept, Volkswagen ID.Unyx, обновленный ID.4 Crozz Pro, Smart #3 и Smart #5, Lync&Co Z10, что является видоизмененным Zeekr 001, и Lync&Co Z20, что является копией Zeekr X и сверхмощный Xiaomi SU7 Ultra.