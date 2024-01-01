Парижское моторшоу 2024: главные новинки

Какие новинки показали на Парижском автосалоне
По традиции, все масштабные мировые премьеры состоялись в первый день мероприятия. В общем, различные автопроизводители суммарно составили исчерпывающий список различных интересных моделей.
Alfa Romeo Junior Ibrida и Alfa Romeo Tonale
Alfa Romeo показала гибридный вариант своего компактного кроссовера Junior, который в таком исполнении использует такую же мягкую гибридную силовую установку мощностью 134 л.с., что и родственные Fiat 600 и Jeep Avenger, а также обновленный семейный кроссовер Tonale с пересмотренным дизайном интерьера.
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Audi Q6 E-tron Sportback
Немецкий автопроизводитель расширил линейку электрического Q6 e-tron моделями Sportback. Электрокроссовер предлагает запас хода до 656 км, тогда как высокопроизводительный SQ6 e-tron предлагает мощность до 510 лошадиных сил. Подробнее о новинке читайте здесь.
Сітгоёп
Компания показала сразу несколько интересных новинок. Среди них, обновленные кроссоверы C4/C4X, которые получили новый язык дизайна бренда, концепция C5 Aircross, рестайлинговый ситикар Citroёn Ami.
Renault
Renault также удивила новым электрическим кроссовером R4, который является близким братом хэтчбека Renault 5, ведь использует 65% общих компонентов. Впрочем, отличается большими габаритами и иным ретро-футуристическим дизайном.
Кроме этого, автопроизводитель представил концепции Embleme, Twingo и Renault Estafette, электрический рестомод Renault 17 и концептуального преемника модели Twizy – Mobilize Dou и Mobilize Bento.
Skoda Elroq
Представленный накануне Парижского моторшоу Skoda Elroq - это полностью электрический компактный внедорожник, построенный на платформе MEB от VW Group. Он дебютирует с новейшим языком дизайна Skoda, который содержит “лицо Tech-Deck”. Кроссовер доступен в трех конфигурациях трансмиссии и батареи, предлагая варианты как с задним, так и с полным приводом с максимальным запасом хода до 560 км по циклу WLTP.
Подробнее: Новый электрокроссовер Skoda Elroq: запас хода 560 км и разгон за 5,6 секунды
Dacia Bigster
Румынская компания представила собственную самую большую модель за несколько дней до начала моторшоу, однако все же ее первый публичный дебют состоялся в рамках события.
Кроссовер является удлиненной версией Dacia Duster, которая имеет общую платформу CMF-B и варианты трансмиссии. Подробнее о Bigster читайте в нашем материале.
Кроме этих моделей, также были представлены:
- Alpine A290 GT
- Audi RS3 (рестайлинг)
- Audi A5
- Audi Q5
- Audi A6 e-tron
- Audi e-tron GT Performance
- BMW M5 Touring
- Cadillac Lyriq
- Cadillac Optiq
- Citroen C3 и Aircross
- Ford Capri
- Fiat Grande Panda
- Kia EV3
- Kia EV6 (рестайлинг)
- Leapmotor T03
- Leapmotor B10
- Leapmotor C10
- Peugeot E-408
- Peugeot E-3008 & E-5008 Long Range
- Peugeot Inception Concept
- Renault Rafale E-Tech 4×4 300 л.с
- Renault Symbioz
- Tesla Cybertruck (европейский дебют)
- Volkswagen Tayron
- Volkswagen ID.GTI Concept
Автошоу в Париже только набирает обороты, поэтому в течение этой недели, вероятно, стоит ожидать еще несколько интересных новинок.