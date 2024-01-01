Парижское моторшоу 2024: главные новинки

По традиции, все масштабные мировые премьеры состоялись в первый день мероприятия. В общем, различные автопроизводители суммарно составили исчерпывающий список различных интересных моделей.

Alfa Romeo Junior Ibrida и Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo показала гибридный вариант своего компактного кроссовера Junior, который в таком исполнении использует такую же мягкую гибридную силовую установку мощностью 134 л.с., что и родственные Fiat 600 и Jeep Avenger, а также обновленный семейный кроссовер Tonale с пересмотренным дизайном интерьера.

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Audi Q6 E-tron Sportback

Немецкий автопроизводитель расширил линейку электрического Q6 e-tron моделями Sportback. Электрокроссовер предлагает запас хода до 656 км, тогда как высокопроизводительный SQ6 e-tron предлагает мощность до 510 лошадиных сил. Подробнее о новинке читайте здесь.

Сітгоёп

Компания показала сразу несколько интересных новинок. Среди них, обновленные кроссоверы C4/C4X, которые получили новый язык дизайна бренда, концепция C5 Aircross, рестайлинговый ситикар Citroёn Ami.

Renault

Renault также удивила новым электрическим кроссовером R4, который является близким братом хэтчбека Renault 5, ведь использует 65% общих компонентов. Впрочем, отличается большими габаритами и иным ретро-футуристическим дизайном.

Кроме этого, автопроизводитель представил концепции Embleme, Twingo и Renault Estafette, электрический рестомод Renault 17 и концептуального преемника модели Twizy – Mobilize Dou и Mobilize Bento.

Skoda Elroq

Представленный накануне Парижского моторшоу Skoda Elroq - это полностью электрический компактный внедорожник, построенный на платформе MEB от VW Group. Он дебютирует с новейшим языком дизайна Skoda, который содержит “лицо Tech-Deck”. Кроссовер доступен в трех конфигурациях трансмиссии и батареи, предлагая варианты как с задним, так и с полным приводом с максимальным запасом хода до 560 км по циклу WLTP.

Подробнее: Новый электрокроссовер Skoda Elroq: запас хода 560 км и разгон за 5,6 секунды

Dacia Bigster

Румынская компания представила собственную самую большую модель за несколько дней до начала моторшоу, однако все же ее первый публичный дебют состоялся в рамках события.

Кроссовер является удлиненной версией Dacia Duster, которая имеет общую платформу CMF-B и варианты трансмиссии. Подробнее о Bigster читайте в нашем материале.

Кроме этих моделей, также были представлены:

Alpine A290 GT

Audi RS3 (рестайлинг)

Audi A5

Audi Q5

Audi A6 e-tron

Audi e-tron GT Performance

BMW M5 Touring

Cadillac Lyriq

Cadillac Optiq

Citroen C3 и Aircross

Ford Capri

Fiat Grande Panda

Kia EV3

Kia EV6 (рестайлинг)

Leapmotor T03

Leapmotor B10

Leapmotor C10

Peugeot E-408

Peugeot E-3008 & E-5008 Long Range

Peugeot Inception Concept

Renault Rafale E-Tech 4×4 300 л.с

Renault Symbioz

Tesla Cybertruck (европейский дебют)

Volkswagen Tayron

Volkswagen ID.GTI Concept

Автошоу в Париже только набирает обороты, поэтому в течение этой недели, вероятно, стоит ожидать еще несколько интересных новинок.