Паризьке моторшоу 2024: головні новинки

За традицією, всі масштабні світові прем’єри відбулися в перший день заходу. Загалом, різні автовиробники сумарно склали вичерпний список різних цікавих моделей.

Alfa Romeo Junior Ibrida та Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo показала гібридний варіант свого компактного кросовера Junior, який в такому виконанні використовує таку ж м’яку гібридну силову установку потужністю 134 к.с., що й споріднені Fiat 600 й Jeep Avenger, а також оновлений сімейний кросовер Tonale з переглянутим дизайном інтер’єру.

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Audi Q6 E-tron Sportback

Німецький автовиробник розширив лінійку електричного Q6 e-tron моделями Sportback. Електрокросовер пропонує запас ходу до 656 км, тоді як високопродуктивний SQ6 e-tron пропонує потужність до 510 кінських сил. Детальніше про новинку читайте тут.

Citroёn

Компанія показала одразу декілька цікавих новинок. Серед них, оновлені кросовери C4/C4X, котрі отримали нову мову дизайну бренду, концепція C5 Aircross, рестайлінговий сітікар Citroёn Ami.

Renault

Renault також здивувала новим електричним кросовером R4, який є близьким братом хетчбека Renault 5, адже використовує 65% спільних компонентів. Втім, відрізняється більшими габаритами та інакшим ретро-футуристичним дизайном.

Окрім цього, автовиробник представив концепції Embleme, Twingo та Renault Estafette, електричний рестомод Renault 17 та концептуального наступника моделі Twizy – Mobilize Dou та Mobilize Bento.

Skoda Elroq

Представлений напередодні Паризького моторшоу Skoda Elroq — це повністю електричний компактний позашляховик, побудований на платформі MEB від VW Group. Він дебютує з найновішою мовою дизайну Skoda, яка містить “обличчя Tech-Deck”. Кросовер доступний у трьох конфігураціях трансмісії та батареї, пропонуючи варіанти як із заднім, так і з повним приводом з максимальним запасом ходу до 560 км за циклом WLTP.

Детальніше: Новий електрокросовер Skoda Elroq: запас ходу 560 км та розгін за 5,6 секунди

Dacia Bigster

Румунська компанія представила власну найбільшу модель за декілька днів до початку моторшоу, проте все ж її перший публічний дебют відбувся в рамках події.

Кросовер є подовженою версією Dacia Duster, яка має спільну платформу CMF-B і варіанти трансмісії. Детальніше про Bigster читайте в нашому матеріалі.

Окрім цих моделей, також були представлені:

Alpine A290 GT

Audi RS3 (рестайлінг)

Audi A5

Audi Q5

Audi A6 e-tron

Audi e-tron GT Performance

BMW M5 Touring

Cadillac Lyriq

Cadillac Optiq

Citroen C3 & Aircross

Ford Capri

Fiat Grande Panda

Kia EV3

Kia EV6 (рестайлінг)

Leapmotor T03

Leapmotor B10

Leapmotor C10

Peugeot E-408

Peugeot E-3008 & E-5008 Long Range

Peugeot Inception Concept

Renault Rafale E-Tech 4×4 300 hp

Renault Symbioz

Tesla Cybertruck (європейський дебют)

Volkswagen Tayron

Volkswagen ID.GTI Concept

Автошоу у Парижі лише набирає оберти, тому протягом цього тижня, ймовірно, варто очікувати ще декілька цікавих новинок.