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Паризьке моторшоу 2024: головні новинки

В рамках ювілейного, 90-го Паризького автосалону, що триватиме з 14 по 20 жовтня, представлено близько десятка абсолютно нових моделей. Окрім цього, автовиробники презентують цікаві концепцію та рестайлінгові версії поточних автівок.
Які авто дебютували на Паризькому моторшоу 2024: усі новинки - Auto24

Які новинки показали на Паризькому автосалоні

Данило Северенчук
logo15 жовтня, 09:50
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За традицією, всі масштабні світові прем’єри відбулися в перший день заходу. Загалом, різні автовиробники сумарно склали вичерпний список різних цікавих моделей.

Alfa Romeo Junior Ibrida та Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo показала гібридний варіант свого компактного кросовера Junior, який в такому виконанні використовує таку ж м’яку гібридну силову установку потужністю 134 к.с., що й споріднені Fiat 600 й Jeep Avenger, а також оновлений сімейний кросовер Tonale з переглянутим дизайном інтер’єру.

Читайте також: BMW показала Vision Neue Klasse та версію X

Audi Q6 E-tron Sportback

Німецький автовиробник розширив лінійку електричного Q6 e-tron моделями Sportback. Електрокросовер пропонує запас ходу до 656 км, тоді як високопродуктивний SQ6 e-tron пропонує потужність до 510 кінських сил. Детальніше про новинку читайте тут.

Citroёn

Компанія показала одразу декілька цікавих новинок. Серед них, оновлені кросовери C4/C4X, котрі отримали нову мову дизайну бренду, концепція C5 Aircross, рестайлінговий сітікар Citroёn Ami.

Renault

Renault також здивувала новим електричним кросовером R4, який є близьким братом хетчбека Renault 5, адже використовує 65% спільних компонентів. Втім, відрізняється більшими габаритами та інакшим ретро-футуристичним дизайном.

Окрім цього, автовиробник представив концепції Embleme, Twingo та Renault Estafette, електричний рестомод Renault 17 та концептуального наступника моделі Twizy – Mobilize Dou та Mobilize Bento.

Skoda Elroq

Представлений напередодні Паризького моторшоу Skoda Elroq — це повністю електричний компактний позашляховик, побудований на платформі MEB від VW Group. Він дебютує з найновішою мовою дизайну Skoda, яка містить “обличчя Tech-Deck”. Кросовер доступний у трьох конфігураціях трансмісії та батареї, пропонуючи варіанти як із заднім, так і з повним приводом з максимальним запасом ходу до 560 км за циклом WLTP.

Детальніше: Новий електрокросовер Skoda Elroq: запас ходу 560 км та розгін за 5,6 секунди

Dacia Bigster

Румунська компанія представила власну найбільшу модель за декілька днів до початку моторшоу, проте все ж її перший публічний дебют відбувся в рамках події.

Кросовер є подовженою версією Dacia Duster, яка має спільну платформу CMF-B і варіанти трансмісії. Детальніше про Bigster читайте в нашому матеріалі.

Окрім цих моделей, також були представлені:

  • Alpine A290 GT
  • Audi RS3 (рестайлінг)
  • Audi A5
  • Audi Q5
  • Audi A6 e-tron
  • Audi e-tron GT Performance
  • BMW M5 Touring
  • Cadillac Lyriq
  • Cadillac Optiq
  • Citroen C3 & Aircross
  • Ford Capri
  • Fiat Grande Panda
  • Kia EV3
  • Kia EV6 (рестайлінг)
  • Leapmotor T03
  • Leapmotor B10
  • Leapmotor C10
  • Peugeot E-408
  • Peugeot E-3008 & E-5008 Long Range
  • Peugeot Inception Concept
  • Renault Rafale E-Tech 4×4 300 hp
  • Renault Symbioz
  • Tesla Cybertruck (європейський дебют)
  • Volkswagen Tayron
  • Volkswagen ID.GTI Concept

Автошоу у Парижі лише набирає оберти, тому протягом цього тижня, ймовірно, варто очікувати ще декілька цікавих новинок.

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