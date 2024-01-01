Renault перетворила ретро-купе R17 на електричний рестомод

Як передає Carscoops, покажуть рестомод на Паризькому автосалоні, що відбудеться в жовтні, однак, серійне виробництво автівки не заплановане. Автомобіль був створений у співпраці Renault з французьким дизайнером Ora Ito (справжнє ім’я - Іто Морабіто).

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Габаритні розміри моделі залишили ідентичними, хоча кузов та його стиль було повністю перероблено, аби надати автомобілю сучасного дизайну. Кузов купе виконано в кольорі Galactic Brown, що ідеально підходить для рестомоду, заснованого на класиці 70-х.

Чотири круглі фари оригіналу прибрали, а на їхньому місці з’явились тонкі світлодіоди з ледь помітним жовтим відтінком. Перехід на електричну тягу також дозволив Renault відмовитися від традиційної передньої решітки радіатора – замість неї встановили невелику плоску панель.

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Інтер’єр моделі беззаперечно претендує на звання одного з найкращих витворів дизайнерського мистецтва. Увагу привертає двоспицеве кермо з плоским верхом і плоским низом. Також є дерев’яне оздоблення приладової панелі та, як і в оригінального Renault 17 – чотири датчики перед водієм.

Головна відмінність полягає в тому, що ці цифрові датчики тепер квадратні, і кожен має маленький екран. Водночас екран на центральній консолі є дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Однак ключовою зміною стала заміна силової установки.

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1,6-літровий чотирициліндровий двигун, що приводив в рух передні колеса, був замінений електродвигуном потужністю 270 к.с., який встановили на задній осі. Подробиць щодо ємності батареї немає. Відомо лише, що рестомод побудований навколо легкого шасі з вуглецевого волокна та важить 1400 кг.