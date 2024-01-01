Renault превратила ретро-купе R17 в электрический рестомод

Как передает Carscoops, покажут рестомод на Парижском автосалоне, который состоится в октябре, однако, серийное производство автомобиля не запланировано. Автомобиль был создан в сотрудничестве Renault с французским дизайнером Ora Ito (настоящее имя - Ито Морабито).

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Габаритные размеры модели оставили идентичными, хотя кузов и его стиль были полностью переработаны, чтобы придать автомобилю современный дизайн. Кузов купе выполнен в цвете Galactic Brown, что идеально подходит для рестомода, основанного на классике 70-х.

Четыре круглые фары оригинала убрали, а на их месте появились тонкие светодиоды с едва заметным желтым оттенком. Переход на электрическую тягу также позволил Renault отказаться от традиционной передней решетки радиатора – вместо нее установили небольшую плоскую панель.

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Интерьер модели беспрекословно претендует на звание одного из лучших произведений дизайнерского искусства. Внимание привлекает двухспицевый руль с плоским верхом и плоским низом. Также есть деревянная отделка приборной панели и, как и у оригинального Renault 17 – четыре датчика перед водителем.

Главное отличие заключается в том, что эти цифровые датчики теперь квадратные, и каждый имеет маленький экран. В то же время экран на центральной консоли является дисплеем информационно-развлекательной системы. Однако ключевым изменением стала замена силовой установки.

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1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель, приводивший в движение передние колеса, был заменен электродвигателем мощностью 270 л.с., который установили на задней оси. Подробностей относительно емкости батареи нет. Известно лишь, что рестомод построен вокруг легкого шасси из углеродного волокна и весит 1400 кг.