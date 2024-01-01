На средства громад приобретены три Renault Duster для райотдела полиции

Вчера, 14 августа, состоялся церемониал дарения внедорожников Renault Duster. Машины для правоохранительного органа централизованно приобретены за счет Веснянской, Нечаянской, Степовской, Радсадовской и Ольшанской громад.

Техника будет обслуживать сотрудников подразделений превенции и уголовного розыска. Благодаря новым автомобилям полицейские смогут оперативно реагировать на вызовы и быстрее прибывать на места событий, а также раскрывать преступления и помогать местному населению.

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"Автомобили нужны не только для отделения полиции, но и для каждой общины, ведь таким образом правоохранители будут обеспечивать безопасность всех граждан", – отметил председатель Радсадовской общины Юрий Пеньковый.

Это 5-местный (2+3) автомобиль мощностью 115 л.с. при заявленных производителем оборотах 156 Нм. Водитель в зависимости от дорожных условий может переключить привод ходовой на 2WD, AUTO или 4WD LOCK.

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Двигатель с высоким крутящим моментом имеет рекордно низкий расход топлива. В среднем Renault Duster потребляет от 4,5 л/100 км, но это лишь стартовый показатель, все зависит от грузоподъемности, дорожных условий.

По словам заместителя начальника областного главка полиции Алексея Попкова, автомобили создадут безопасность и комфорт для жителей и будут эффективными для качественной и профессиональной работы правоохранителей на территории обслуживания.