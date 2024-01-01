На средства громад приобретены три Renault Duster для райотдела полиции

ФОТО: Николаевская полиция|
Николаевский райотдел полиции получил от общин кроссоверы Renault Duster от общин
Вчера, 14 августа, состоялся церемониал дарения внедорожников Renault Duster. Машины для правоохранительного органа централизованно приобретены за счет Веснянской, Нечаянской, Степовской, Радсадовской и Ольшанской громад.
Техника будет обслуживать сотрудников подразделений превенции и уголовного розыска. Благодаря новым автомобилям полицейские смогут оперативно реагировать на вызовы и быстрее прибывать на места событий, а также раскрывать преступления и помогать местному населению.
Читайте также Германия передала киевской полиции мотоциклы BMW
"Автомобили нужны не только для отделения полиции, но и для каждой общины, ведь таким образом правоохранители будут обеспечивать безопасность всех граждан", – отметил председатель Радсадовской общины Юрий Пеньковый.
Это 5-местный (2+3) автомобиль мощностью 115 л.с. при заявленных производителем оборотах 156 Нм. Водитель в зависимости от дорожных условий может переключить привод ходовой на 2WD, AUTO или 4WD LOCK.
Читайте также Полиция расширяет использование TruCAM на дорогах
Двигатель с высоким крутящим моментом имеет рекордно низкий расход топлива. В среднем Renault Duster потребляет от 4,5 л/100 км, но это лишь стартовый показатель, все зависит от грузоподъемности, дорожных условий.
По словам заместителя начальника областного главка полиции Алексея Попкова, автомобили создадут безопасность и комфорт для жителей и будут эффективными для качественной и профессиональной работы правоохранителей на территории обслуживания.